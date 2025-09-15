Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento formalmente al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Catalán juró en el Salón Norte y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Con información de Noticias Argentinas