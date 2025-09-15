El gasto público cayó 31% y los recortes golpean salud, educación y obra pública

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) que refleja la magnitud del ajuste implementado durante 2025. Entre enero y agosto, el gasto total exhibió una caída real del -31% respecto a 2023, con recortes que impactan de lleno en salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública.



El estudio advierte que, en contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución un 23%, mientras que los Servicios de Deuda Pública concentran un 9% del gasto total.

Ejecución presupuestaria, sector por sector

Salud y programas sociales: la reducción del presupuesto en salud es significativa: la Superintendencia de Servicios de Salud recortó un -56%, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán -26% y la ANMAT -27%. Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta -100%, con la excepción de la partida de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció +41%.

En seguridad social y desarrollo social, la ANSES ejecutó -7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -72%, el INAES -75% y programas como Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (-100%) quedaron prácticamente desfinanciados.

Educación y ciencia: en educación, programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (-100%), mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó -88% y las becas y acciones de formación docente entre -77% y -79%. El área de ciencia y tecnología tampoco escapó al ajuste: el CONICET recortó -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación -83%.

Producción, transporte y provincias: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo -76% su ejecución, mientras que la CNEA (-39%), el ENRE (-24%) y el ENARGAS (-26%) también registraron bajas pronunciadas. En transporte y obra pública, la ejecución fue prácticamente nula, con caídas de entre -89% y -100% en proyectos de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias y municipios sufrieron un ajuste del -98% al -100%, incluyendo la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas: las fuerzas federales registraron recortes de entre -29% y -32%, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron caídas de entre -17% y -21% en sus partidas.

En síntesis, el CEPA concluye que la administración nacional atraviesa un escenario de reducción drástica del gasto público, que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social. Al mismo tiempo, crece el presupuesto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda pública.

