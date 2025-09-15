La provincia de Buenos Aires fue la región más afectada, mientras que la fundición fue el sector de la actividad más golpeado. Los despidos también aumentaron.
Avanza la intervención en la ANDIS y el Gobierno suma nuevos nombres
Se trata de Gianfranco Scigliano, quien reemplazará a Romina Núñez en plena investigación judicial por presuntas coimas en el organismo.Argentina15/09/2025
El Gobierno oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular del organismo.
La medida se implementó a través del Decreto 666/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Scigliano ingresa en reemplazo de Romina Gisele Núñez, desplazada el 22 de agosto mediante el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de ANDIS y designó como titular a Alejandro Vilches, una decisión que busca "transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan".
Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo
La Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramados de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
Dos operativos son realizados en barrios privados luego de que el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo confirme los dichos de Diego Spagnuolo, otro es llevado a cabo sobre una caja de seguridad en una sucursal del Banco Francés.
El presidente formalizó la designación en el Salón Norte de la Casa Rosada, tras oficializar en el Boletín Oficial la creación de la cartera a través de un DNU y nombrar a Catalán al frente del área.
Cortes de luz: El Gobierno permitirá a hogares y comercios vender electricidad para aliviar la redArgentina15/09/2025
La Secretaría de Energía prepara una resolución que se publicará en los próximos días con la que buscará modificar hábitos de consumidores y reducir la demanda en un sistema desinvertido. Los riesgos que trae el verano.
Según el Centro de Economía Política Argentina, entre enero y agosto la ejecución presupuestaria mostró un ajuste histórico, con aumentos en inteligencia y deuda pero desplome en áreas sociales y productivas.
Tras denuncias y controles de mercado, ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de productos que carecían de inscripción sanitaria y trazabilidad.
Caso YPF: Argentina renueva el contrato del estudio de abogados que la defiende en EE. UU.Argentina15/09/2025
También son los abogados en otras causas como cupón PBI.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.