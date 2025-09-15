Caso YPF: Argentina renueva el contrato del estudio de abogados que la defiende en EE. UU.

El Gobierno nacional renovó el contrato con el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al país en los Estados Unidos en una serie de litigio clave, entre ellos el juicio por la nacionalización de YPF y los reclamos por el mal cálculo del cupón PBI.

Lo hizo a través de la resolución 1352/2025 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial.

La solicitud de renovación la realizó la Procuración del Tesoro.

La norma publicada hoy solicita al estudio que envíe sus condiciones de contratación que de antemano serían aceptadas.

El estudio Sullivan & Cromwell LLP defiende a la República Argentina en los siguientes procesos judiciales:

* Litigios en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relacionados con casos que versan sobre los valores que prevén pagos vinculados al Producto Bruto Interno (“PBI”).

* Litigios en la jurisdicción de los Estados Unidos de América derivados de la expropiación del capital accionario mayoritario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF SA).

Sullivan & Cromwell tiene una división especializada en Latinoamrica y tiene un costo aproximado de US$ 1.800 por hora.

Con información de Noticias Argentinas