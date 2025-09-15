Tucumán: un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo detenido

“Se terminó el teatro”: denunciaron a una docente por humillar a un alumno en Santiago del EsteroProvincias14/09/2025
La mamá del nene se presentó en la Subcomisaría de Villa Mailín luego de que su hijo de 10 años volviera a la casa llorando.
La víctima, identificada como Brian Cuevas, murió tras una pelea familiar en Banda del Río Salí. El agresor fue detenido minutos después gracias a la intervención de testigos.Provincias15/09/2025
Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo fue detenido en la provincia de Tucumán. Las primeras informaciones en el caso indican que todo comenzó por una discusión y que la víctima presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.
El hecho tuvo lugar este domingo al mediodía en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí, cuando se originó una fuerte pelea entre los familiares.
En medio de la disputa, el atacante, conocido como el "Pelao", sacó un cuchillo y comenzó a atacar a su primo, identificado como Brian Cuevas.
Según informaron medios locales, el agresor logró darse a la fuga, pero minutos después fue detenido, ante la pronta actuación de los testigos, que dieron aviso a las autoridades.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que dispuso las pericias correspondientes en el lugar.
En la escena intervinieron personal el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.
Por el momento no se llevó a cabo la autopsia en la Morgue Judicial, pero se indicó que Cuevas presentaba varias puñaladas en el cuerpo.
Con información de Noticias Argentinas
La mamá del nene se presentó en la Subcomisaría de Villa Mailín luego de que su hijo de 10 años volviera a la casa llorando.
El dramático hecho ocurrió en La Paz. Todos los alumnos fueron evacuados mientras la Policía negocia para que la joven, hija de un excomisario, entregue el arma.
La víctima, de 26 años, falleció tras recibir una puñalada en medio de una pelea entre familias en el barrio Llamarada.
El subsidio permitirá realizar charlas y talleres destinados a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover la memoria, la identidad y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
La Policía bonaerense accionó tras el llamado al 911 de un vecino, quien notó movimientos extraños en una vivienda aledaña que estaba vacía.
El imputado de 37 años, alojado en el penal de Gorriti, será evaluado por especialistas para determinar su estado mental y la posible motivación detrás de los homicidios de personas en situación de calle.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.