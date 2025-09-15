Tucumán: un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo detenido

La víctima, identificada como Brian Cuevas, murió tras una pelea familiar en Banda del Río Salí. El agresor fue detenido minutos después gracias a la intervención de testigos.

Provincias15/09/2025

Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo fue detenido en la provincia de Tucumán. Las primeras informaciones en el caso indican que todo comenzó por una discusión y que la víctima presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.

El hecho tuvo lugar este domingo al mediodía en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí, cuando se originó una fuerte pelea entre los familiares.

En medio de la disputa, el atacante, conocido como el "Pelao", sacó un cuchillo y comenzó a atacar a su primo, identificado como Brian Cuevas.

Según informaron medios locales, el agresor logró darse a la fuga, pero minutos después fue detenido, ante la pronta actuación de los testigos, que dieron aviso a las autoridades.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que dispuso las pericias correspondientes en el lugar.

En la escena intervinieron personal el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.

Por el momento no se llevó a cabo la autopsia en la Morgue Judicial, pero se indicó que Cuevas presentaba varias puñaladas en el cuerpo.

Con información de Noticias Argentinas

