“Cada joya guarda la esperanza de un fiel”: El trabajo detrás del brillo del Señor y Virgen del Milagro

El Mercado San Miguel recibió a más de 700 peregrinos con un almuerzo solidario
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
El joyero encargado de la restauración de las joyas de las imágenes remarcó la importancia del trabajo que, más allá del valor monetario, conserva un valor histórico y cultural para el pueblo salteño.Salta15/09/2025Agustina Tolaba
En el marco de la celebración del Milagro, Iván Blanco, encargado del mantenimiento y restauración de las joyas del Señor y la Virgen, compartió por Aries los detalles de la ornamentación que se luce en la Catedral de Salta.
Blanco explicó que su labor no solo abarca las coronas, sino también todos los accesorios y joyas que acompañan a las imágenes religiosas, muchas de ellas donadas por los fieles hace más de 200 años. “Estamos hablando de oro, piedras preciosas y diamantes, todo donado por la esperanza y el amor del pueblo”, señaló.
Entre las piezas más destacadas, Iván mencionó la corona de la Virgen, fabricada en París a principios del siglo XX, y la roseta de aguas marinas que la Virgen sostiene en sus manos. Además, resaltó que el mantenimiento incluye pulido, reparaciones de soldadura y conservación de pendientes, colgantes y rosarios, muchos de los cuales presentan desgaste por el paso del tiempo y el uso de sus antiguos propietarios.
El joyero describió la importancia de trabajar directamente en la catedral, donde instala un taller temporal junto a su asistente y el personal del santuario para garantizar la preservación de estas piezas únicas. “Es un compromiso dedicar tres días completos al cuidado de las joyas, asegurar que estén en condiciones como el primer día que se mostraron al mundo”, indicó.
Blanco también detalló el valor histórico y monetario de las coronas y joyas, con más de 1.500 diamantes, aguas marinas, esmeraldas y miles de gramos de oro y platino, aunque subrayó que su verdadero valor reside en la tradición, la fe y la historia que representan.
El joyero recordó además la tradición de donaciones de los fieles: “Algunas piezas fueron entregadas en el siglo XVIII por devotos muy comprometidos. Hoy las donaciones siguen llegando, aunque en menor cantidad, y cada año se incorporan nuevos anillos o pendientes a las coronas”.
Por último, Iván Blanco destacó el simbolismo de su trabajo: “No es solo oro ni piedras de colores, es arte que refleja lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Mantener estas joyas nos hace reflexionar sobre quiénes somos y nos conecta con la historia, la fe y la unión familiar que representa el Milagro”.
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.
El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.
El sacerdote subrayó que la organización solidaria que surge en septiembre es un ejemplo de vida comunitaria que podría extenderse más allá de la celebración.
En la misa estacional de la solemnidad del Señor del Milagro, el arzobispo de Salta recordó la vigencia del pacto de fidelidad y llamó a los fieles a no vivirlo como mera tradición.
El arzobispo de Salta advirtió durante la misa estacional que la fe no puede vivirse de manera individualista. “No se puede ser de Dios sin ser de los demás”, remarcó.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.