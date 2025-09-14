Monseñor Dante Bernacki arribó a Salta junto a peregrinos de la Puna

El obispo Dante Bernacki arribó emocionado junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres y renovó su fe.

Entre aplausos y lágrimas, Monseñor Dante Bernacki ingresó a la ciudad de Salta junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres, manteniendo una tradición que inició en 2007.

El sacerdote recordó que su decisión de caminar surgió al ver la fortaleza de una mujer mayor que lo inspiró a sumarse.

Pese a haber atravesado una cirugía cardíaca el año pasado, en este 2025 decidió acompañar nuevamente la peregrinación, gesto que fue recibido como un símbolo de fe y esperanza por miles de fieles que viven el Milagro.

