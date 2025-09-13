Más de 100 mil manifestantes protestaron contra la inmigración en Londres

Entre banderas de Inglaterra y Reino Unido, lemas antimigrantes y gritos a favor de la dimisión del primer ministro Keir Starmer, unas 110.000 personas manifestaron este sábado (13.09.2025) en Londres, convocadas por el activista de ultraderecha Tommy Robinson.

La marcha, una concentración en favor de la "libertad de expresión", según Robinson, cierra un verano marcado por protestas antimigrantes frente a hoteles británicos en los que se alojan solicitantes de asilo.

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador del exgrupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa), que nació en el seno del movimiento hooligan.

El líder antiinmigración afirmó en la red social X que "la revolución cultural comenzó" y calificó la manifestación como "la mayor protesta en la historia británica".

La concentración fue contestada con otra a favor de los solicitantes de asilo y contra el racismo, que reunió a unas 5.000 personas, según la policía.

Los agentes tuvieron que intervenir en varios puntos para evitar que los manifestantes rompieran los cordones policiales o se acercaran a la concentración opositora, indicó la Policía Metropolitana de Londres.

Varios agentes fueron agredidos y se desplegaron refuerzos con equipo de protección, apoyados por policía montada, agregaron las autoridades en un comunicado.

