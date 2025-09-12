Abrumador apoyo en la ONU para la “solución de los dos Estados” entre Palestina e Israel

Votaron a favor 142 estados, diez se opusieron y doce se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de septiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros y Estados Unidos apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración hoy votada, conocida como "Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados", fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el 29 de julio, y que tendrá continuidad el 22 de septiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel.

Y a pesar de que Estados Unidos ha denegado el visado a la delegación palestina -incluido su presidente, Mahmud Abás- con la intención de quitar importancia a esta conferencia, sus organizadores la mantienen y sopesan la posibilidad de que Abás participe por videoconferencia.

Será en el curso de ese foro cuando varias grandes potencias occidentales den el paso de reconocer el Estado de Palestina.

La posición argentina en contra de Palestina

El voto argentino contra la "solución de los dos Estados" supone la negativa del Gobierno de Javier Milei a reconocer a Palestina como Estado.

En sintonía con la posición que había expresado en mayo del año pasado, cuando votó contra una resolución de las Naciones Unidas que pidió la entrada de Palestina como Estado, el Gobierno volvió a acompañar la posición de Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, la posición actual del Gobierno de Milei va contra la postura que asumió el país en 2010, que reconoce a la Autoridad Nacional de Palestina como Estado independiente en sus limites geográficos de 1967.

En esa oportunidad fue el entonces ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman quien oficializó que Argentina reconocía a Palestina "como un Estado libre e independiente, dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociación".

"La Argentina tradicionalmente ha sostenido el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas", señaló en ese momento el comunicado de Cancillería.

