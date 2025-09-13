Éxodo masivo: palestinos abandonan Gaza y ascienden las muertes de niños por desnutrición

El Ejército de Israel afirmó el sábado que más de 250.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas de la Franja, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

"Según las estimaciones del Ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad", indicó en un mensaje en X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, en el que también pide que se informe de cualquier bloqueo de las carreteras de evacuación.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas áreas impiden que agencias como AFP puedan verificar de forma independiente los detalles proporcionados por los militares o los informes de la agencia de defensa civil del territorio palestino. Naciones Unidas estima que alrededor de un millón de palestinos viven en Gaza y sus alrededores.

Cifras difíciles de comprobar

De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en la ciudad de Gaza, el 60 % (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza. Según la metodología, una misma persona puede realizar más un desplazamiento, por lo que el número total de gazatíes desplazados podría ser menor. En la ciudad de Gaza se estima que había alrededor de un millón de personas.

El sábado, el Ejército israelí, que pidió la semana pasada que se evacuara la ciudad, ha estado lanzando panfletos instando a los residentes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos. "El Ejército israelí está operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamas", decía el panfleto. "Por su seguridad, evacúen de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza. Están advertidos".

Sube el número de niños muertos por desnutrición

Según la agencia de Defensa Civil, los ataques israelíes mataron a cinco personas desde la madrugada del sábado. El viernes, al menos 50 personas murieron en todo el territorio, informó la misma fuente. "Cada noche nos vamos a dormir sin saber si despertaremos vivos", dijo a AFP Umm Anas al Ashqar, residente de la ciudad de Gaza.

El total de niños muertos debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza alcanzó 145 tras el fallecimiento el viernes de dos menores como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos o la Unión Europea, así como varias naciones musulmanas.

Con información de afp, efe