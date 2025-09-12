Dura crítica de gobernadores a Milei: “Necesitamos una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro”

Los gobernadores de Provincias Unidas mantuvieron un encuentro este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, luego de que Milei vetara la ley que repartía de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y a un día de la reunión con los gobernadores de Chaco, Mendoza y Entre Ríos.

Participaron los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). También estuvo el exgobernador, Juan Schiaretti. Mientras que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), no asistieron “por cuestiones de agenda”. Provincias Unidas busca consolidarse como una alternativa política y electoral.

En conferencia de prensa, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, destacó que “para Provincias Unidas gobernar es generar trabajo” y “para eso necesitamos generar desarrollo y mantener la macro ordenada, pero con la gente adentro”.

“Hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y con la producción. Necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria”, apuntó.

Llaryora destacó que Provincias Unidas “es un grito federal” y “una propuesta que mira el futuro”. “Hoy tenemos un modelo que produce desempleo. No queremos otra frustración más para la Argentina”, apuntó. Además, subrayó: “Estamos dispuestos al diálogo y a la sensatez”.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó: “Por primera vez comenzamos a pensar a la Argentina desde el interior”. “Necesitamos un proyecto de país que nos contenga a todos. Tenemos que dejar de ser el interior, para convertirnos en la República Argentina”, dijo.

El mandatario jujeño, Carlos Sadir cruzó a la gestión de Javier Milei: “Si hoy el Gobierno nacional estaría dispuesto a escucharnos, sería otra la situación y no estaríamos reclamando por proyectos o leyes”.

Por último, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que Provincias Unidas “es un frente político de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país”. Ignacio Torres, en tanto, confirmó que Chubut será la próxima sede de Provincias Unidad en un mensaje grabado.

Por su parte, el exgobernador Juan Schiaretti criticó a la gestión de Javier Milei y advirtió que “al pueblo argentino no le alcanza para llegar a fin de mes”.