Panamá evalúa declarar como terroristas al Cartel de los Soles
El presidente José Raúl Mulino afirmó que “no le temblará la mano” para calificar como organización terrorista al grupo vinculado al régimen de Nicolás Maduro.El Mundo12/09/2025
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó el jueves que “no le temblará la mano” para calificar como agrupación terrorista al Cartel de los Soles, la organización transnacional vinculada al narcotráfico y con implicación del régimen de Nicolás Maduro.
“No lo he analizado aún, pero lo voy a ver. No me temblará la mano en hacerlo si hay que hacerlo”, declaró Mulino durante su conferencia semanal. Sin embargo, el mandatario aclaró que aún no había tomado una decisión sobre sumarse a los países que ya han declarado al cartel como organización terrorista, entre ellos Perú y República Dominicana.
El presidente panameño indicó que, según la información de inteligencia nacional, el Cartel de los Soles no tiene una “incidencia importante” en el tráfico de drogas dentro de Panamá. Por el contrario, subrayó que el Clan del Golfo, principal banda criminal de Colombia, sí tiene un impacto significativo en el país.
Mulino agregó: “No he pensado unirme a esos países que lo declaran una organización terrorista, lo voy a pensar ciertamente, no tengo por qué no hacerlo, al fin y al cabo lo son, cualquier grupo internacional que se dedique al trasiego de drogas internacional contribuye directamente a financiar terrorismo a nivel mundial”.
El Cartel de los Soles es señalado por Estados Unidos como una organización narcocriminal vinculada con el régimen chavista venezolano. La administración del presidente Donald Trump pretende combatirlo con el reciente despliegue de un contingente militar en el mar Caribe, una medida que ha generado tensiones con Caracas. Trump ha acusado a Maduro de liderar esta organización y aumentó la recompensa por información que permita su captura a 50 millones de dólares.
Mulino también ha sido crítico con Maduro tras su proclamación ilegítima como “presidente reelecto” en unos comicios que la oposición venezolana calificó de “fraudulentos” ante la ausencia de actas oficiales que respaldaran los resultados.
Pese a las tensiones políticas y de seguridad, Panamá y Venezuela anunciaron en junio la reactivación de las relaciones consulares, aunque no de las diplomáticas, suspendidas en 2024 tras los fraudulentos comicios. En mayo se retomaron los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos desde el año anterior.
El mandatario panameño señaló que la decisión sobre declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista se tomará tras analizar la información disponible. Mientras tanto, Panamá mantiene su seguimiento a las actividades de este grupo y su relación con otras organizaciones criminales internacionales.
El anuncio de Mulino se produce en un contexto regional donde varios países latinoamericanos ya han calificado al Cartel de los Soles como organización terrorista, mientras Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para combatir el narcotráfico vinculado a Venezuela.
Con información de EFE
