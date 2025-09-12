El presidente José Raúl Mulino afirmó que “no le temblará la mano” para calificar como organización terrorista al grupo vinculado al régimen de Nicolás Maduro.
Trump pidió una respuesta pacífica al asesinato de Charlie Kirk
El mandatario estadounidense instó a sus seguidores este jueves a responder sin violencia, mientras las autoridades siguen la pista del autor del atentado.El Mundo12/09/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se han logrado “grandes avances” en la investigación para dar con el asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien falleció el miércoles tras recibir un disparo durante un evento universitario.
El mandatario republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de partir hacia Nueva York, donde acudirá a un partido de béisbol y pasará el fin de semana.
Preguntado sobre la motivación del asesino, Trump dijo que tiene “indicios”, pero afirmó que ofrecerá detalles más adelante.
También confirmó que habló por teléfono con la viuda de Kirk, Erika, de quien dijo que está “absolutamente devastada”.
Trump, quien poco después del asesinato prometió airadamente una respuesta de amplio alcance contra la “izquierda radical”, declaró a la prensa que Kirk había sido “un defensor de la no violencia”.
“Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”, dijo el mandatario a periodistas sobre el caso.
Aunque se desconoce la identidad del sospechoso o la motivación del crimen, el presidente responsabilizó inicialmente a la izquierda por el crimen, pero este jueves se mostró más ponderado.
Las autoridades desplegaron una frenética búsqueda por el sospechoso que continúa prófugo.
El FBI divulgó dos fotos de un hombre considerado “el potencial tirador”, y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por informaciones que lleven a su identificación y captura.
Las borrosas imágenes muestran a un hombre con una gorra negra, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.
“Las capturas de pantalla fueron obtenidas de los videos de seguridad del campus justo antes del tiroteo”, informaron los investigadores.
Símbolos en las municiones
Un arma fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del sospechoso, declaró Robert Bohls, director local del FBI.
Se trata de un rifle de alta potencia que los investigadores piensan se usó en el crimen. Las autoridades creen que se trató de un único disparo desde un techo a casi 200 metros de distancia.
El FBI analiza el arma y las municiones “incluyendo inscripciones y símbolos”.
“En este momento, no podemos proporcionar más detalles sobre el contenido de esas inscripciones”, dijo el último boletín del caso emitido la tarde del jueves.
Los investigadores recopilaron una huella de calzado, una huella palmar y huellas del antebrazo.
El FBI calificó de “ataque selectivo” el crimen que conmocionó al país, que ha visto la violencia política intensificarse en los últimos años.
El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024.
Este año, la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados, y la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada.
Kirk, a quien se le atribuye haber contribuido con un robusto electorado joven a la victoria de Trump, recibió un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes.
Fue Trump quien anunció su muerte el miércoles llamándolo de “mártir”.
En un subsecuente mensaje a la nación, Trump dijo que era “un día oscuro para Estados Unidos”.
El mandatario prometió este jueves que le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.
El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremamente polarizada opinión pública estadounidense.
Sin embargo, teorías conspirativas y mensajes confrontacionales proliferan en las redes sociales.
“Ellos están en guerra contra nosotros”, llegó a reaccionar el miércoles el conocido periodista de Fox News, Jesse Watters.
El conservador fue asesinado justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.
Padre de dos hijos y apasionado defensor de valores conservadores y cristianos, Kirk labró una carrera política desde muy joven tras cofundar la organización Turning Point USA en 2012, cuya misión era promover ideas conservadoras entre los jóvenes.
Tenía una inmensa audiencia en redes sociales y acudía con frecuencia a las universidades para debatir con los estudiantes.
“Él verdaderamente cambió el clima político en los campus estadounidenses, llevando a los jóvenes a considerar las ideas conservadoras de manera diferente”, dijo Dave Sanchez, quien participaba en el evento del miércoles.
El vicepresidente JD Vance debe reunirse este jueves en Utah con la familia de Kirk.
Con información de EFE y AFP
