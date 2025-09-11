La Oficina de Gestión de Audiencia notificó la cancelación del debate oral previsto para esta semana en el Tribunal de Juicio de Salta.
Se suspendió el inicio del juicio contra el ex cajero de la Caja de Abogados, previsto para el 12 de septiembre
El juicio contra el ex cajero de la Caja de Abogados debía comenzar este jueves, pero fue suspendido por la falta de jueces disponibles. La querella criticó que la notificación no llegó a todas las partes.Judiciales11/09/2025
El juicio oral contra el ex cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, que debía comenzar este jueves 12 de septiembre, fue suspendido a último momento por decisión del Tribunal de Juicio Sala VI.
La medida implica que no se realizarán las audiencias programadas para los días 12, 16, 17, 18 y 19 de septiembre. La resolución obedece a dos factores: el pedido de licencia del juez Martín Pérez y la superposición de audiencias que debía presidir el juez Javier Araníbar en otra causa.
Críticas de la querella
La suspensión generó malestar en los abogados querellantes. El apoderado de la Caja, Juan Casabella Dávalos, cuestionó la forma en la que se comunicó la decisión:
“Sin avisarnos nada a los abogados intervinientes como querellantes y defensores, solo a la fiscalía le avisaron. Yo me entero de casualidad porque vengo a sacar algunos detalles del expediente y me doy con la novedad. Si no, mañana hubiera estado acá listo para empezar la audiencia y me hubiera dado contra la pared. Así está funcionando el Poder Judicial en la actualidad”, expresó en diálogo con Aries.
Casabella explicó que la suspensión se debió a que “el doctor Martín Pérez pidió licencia justo para esta audiencia y el doctor Araníbar que la presidía está en la causa de los guardiacárceles, que se prolongó más de la cuenta. Entonces definieron que no tenían horarios para implementarla ni otros jueces de reemplazo para integrar el tribunal y decidieron suspender”.
Antecedentes de la causa
El proceso judicial busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la Caja, entre ellas más de mil recibos anulados y préstamos internos sin devolución. El imputado, excarcelado en diciembre de 2024, mantiene restricciones como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.
Lo que viene
Por ahora no se fijó una nueva fecha para la realización de las audiencias. El Poder Judicial deberá reprogramar el inicio del debate una vez que esté garantizada la integración del tribunal.
