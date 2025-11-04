Un hombre de 31 años fue acusado de abuso sexual agravado, coacción y robo, tras irrumpir en una vivienda, amenazar a la víctima con un arma y robarle dinero a través de Mercado Pago.
Para la Justicia, un despido por WhatsApp tiene el mismo valor que una carta documento
El tribunal de Corrientes fallo a favor de un empleador, quien decidió finalizar la relación laboral con su empleado con un mensaje asegurando no estar "cómodo trabajando así”.Judiciales04/11/2025
La Justicia de la provincia de Corrientes emitió un fallo en el que por primera vez en la historia un mensaje de WhatsApp tiene el mismo valor que un telegrama laboral o carta documento para notificar un despido.
La causa lleva el nombre “Olivera Mansilla Santiago Eliel c/ Flores Cristian Alexis s/ despido”. Sin embargo, el caso comenzó el 25 de agosto de 2022, a partir del mensaje vía WhatsApp de un empleador que le envió a su empleado para "prescindir del servicio".
Santiago Eliel Olivera Mansilla trabajaba "en negro" como repositor y cajero en una dietética “Raíz Natural Store”, desde mayo de 2022, bajo las órdenes de su empleador Cristian Alexis Flores.
Tres meses después, Mansilla recibió un WhatsApp con el siguiente mensaje: “Hola Santos soy Cristian de Raíz. Estoy al tanto de tu desempeño, lamentablemente no estamos cómodos trabajando así. Vamos a prescindir de tu servicio".
El empleado exigió una indemnización por despido sin causa sumado a diferencias salariales más multas, lo que sumaba más de $1.000.000.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° II de Corrientes determinó que el empleado al no estar registrado, la relación laboral finalizó con la recepción del mensaje por WhatsApp.
Para la Justicia el mensaje de despido fue claro
Para el tribunal, la fecha de despido fue el 25 de agosto, y no el 7 de septiembre que fue cuando el trabajador envió los telegramas. Así las cosas, para la justicia el mensaje fue claro, fehaciente y hasta concreto porque llegó con doble tilde azul.
Según el artículo 318 del Código Civil y Comercial, los mensajes electrónicos son considerados como una correspondencia válida. Para este caso, el tribunal consideró que el mensaje se trató de una "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato".
De todas formas, la Justicia sostuvo que la expresión "no estamos cómodos trabajando así" por parte del empleador resultaron ser "genéricos e imprecisos".
Con información de Crónica
Inició el juicio contra el cajero de la Caja de Abogados por administración fraudulentaJudiciales03/11/2025
El caso se originó tras la denuncia de irregularidades en el cobro de expedientes por parte de las autoridades de la Caja de Abogados.
La Justicia confirmó fraude y peculado en la gestión del exintendente Ernesto GonzaJudiciales03/11/2025
El Tribunal de Impugnación coincidió con la Fiscalía y revocó el fallo que había considerado los hechos como tentativa. Ordenaron fijar una nueva audiencia para determinar la pena.
Caso $LIBRA: el magistrado negó la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones GodoyJudiciales03/11/2025
La querella había solicitado la medida por riesgo de fuga, pero el magistrado sostuvo que las cautelares vigentes son suficientes para garantizar la investigación.
A seis meses de la denuncia contra Milinkovic y Chibán: “Sigo con miedo, la causa no avanza”, reclamó Débora Sánchez
La presidenta de la Asociación Salteña de Vóley aseguró que la causa judicial no muestra avances y que tanto ella como otra entrenadora siguen con botón antipánico.
Los Sena vuelven a cubrirse el rostro en la audiencia por el femicidio de Cecilia StrzyzowskiJudiciales03/11/2025
La insólita reacción de los acusados contrastó con la emoción de Gloria Romero, que recordó a Cecilia y mostró sus pertenencias.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.