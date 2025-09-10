Bernacki y su milagro personal: “Me encomendé a Dios y todo cambió”

En tiempo de Milagro, el monseñor reveló cómo un ganglio doloroso en su tobillo, que en su momento requería cirugía, desapareció milagrosamente, permitiéndole continuar su camino: “Fue realmente un regalo” sostuvo.

Sociedad10/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

En Agenda Abierta, el Monseñor Dante Bernacki compartió un testimonio que mezcla fe y gratitud, en pleno tiempo de Milagro en Salta. El cura peregrino, tras superar un infarto el año pasado, reveló cómo un ganglio doloroso en su tobillo, que en su momento requería cirugía, desapareció milagrosamente, permitiéndole continuar su camino: “Fue realmente un regalo. Me encomendé al Señor y a la Virgen del Milagro y el médico confirmó que todo estaba bien”, relató.

Conmovido, el sacerdote explicó que la sanación le permitió participar activamente en la peregrinación, acompañando a los fieles: “Mientras la salud me lo permita, estaré allí. No hay un límite de años, lo importante es hacerlo como Dios quiera y cuando Dios quiera”, dijo, resaltando la fuerza de la fe y la espiritualidad.

G0cE6EiXYAAmXNM?format=jpg&name=large“Me colé en la peregrinación”: el padre Bernacki y sus 18 años de fe junto a los peregrinos de la Puna

Bernacki también reflexionó sobre cómo estos momentos transforman la vida de los peregrinos: “Son experiencias que transfiguran a las personas. Gestos, palabras y el esfuerzo de avanzar, incluso cansados, llenan de esperanza y fe a quienes participan”.

El sacerdote definió este hecho como un recordatorio de la gracia divina, que le permitió superar un obstáculo físico y continuar con su misión espiritual: “Lo veo como un regalito del Señor, algo extraordinario que me fortaleció y me permitió seguir acompañando a los demás”.

