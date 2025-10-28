Se incorporaron computadoras, impresoras y otros accesorios para agilizar el trabajo como auxiliares de justicia.
Alcoholemia y falta de documentación: 37 vehículos secuestrados el fin de semana en la Ciudad
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció que los operativos continuarán de forma sorpresiva, y los infractores deberán realizar cursos de educación vial como parte de las sanciones.Salta28/10/2025
Durante el fin de semana, comprendido del viernes 24 al domingo 26 de octubre, se secuestraron 37 vehículos.
Se hizo control de alcoholemia y también se verificó la documentación de los rodados en diferentes puntos de la ciudad
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recalcaron que estos operativos, de carácter sorpresivo, continuarán en distintos sectores de la ciudad.
Además de pagar la multa, se busca que el conductor realice cursos de educación vial y participe de charlas de impacto con familiares de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Con esto se intenta que el infractor logre cambiar su visión y ayude a generar una mayor concientización.
Cabe destacar que, además de los controles durante los fines de semana, también se llevan a cabo operativos todos los días y desde el área de Tránsito recalcaron que continuará así para que los salteños tengan como hábito, y no solo como obligación, respetar las normas viales.
La Técnica N°2 cobra $10.000 para rendir el ingreso: más de 500 van al recuperatorio y vuelven a pagar
Padres advirtieron que la Técnica Alberto Einstein les exige repetir el pago en caso de desaprobar alguna instancia. Muchos estuvieron desde las cuatro de la mañana haciendo filas para realizar la inscripción.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de grupo “O” Rh positivo de 9 a 14, con documento y sin ayunar.
Sistema carcelario en crisis: Reclaman “decisión política” para construcción de nueva Alcaidía
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advierte que la crisis carcelaria en Salta “no puede naturalizarse” y reclama inversión urgente en infraestructura penitenciaria.
Sobrepoblación del 300% en la Alcaidía de Salta: 25 internos en una celda para ocho
El comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giordamachi, confirmó que la celda donde se produjo el incendio del domingo alojaba 25 personas en un espacio para ocho.
Participarán 8.942 adjudicatarios que mantienen sus cuentas al día. Cuatro de ellos obtendrán la reducción de cuotas como premio al cumplimiento.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.