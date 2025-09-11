Milei se reunió con el CEO global de Ericsson en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a Börje Ekholm, el CEO Global de Ericsson, una compañía multinacional que ofrece servicios de telecomunicaciones y el despliegue de las redes 5G a nivel global, y se muestra en actividad tras la abultada derrota electoral del domingo.

Este jueves, el mandatario cumple su cuarto día consecutivo en Casa Rosada, en el que aprovechó para entrevistarse con Ekholm y su equipo conformado por Yossi Cohen, Ceo Región Américas de Ericsson; Rodrigo Dienstmann, Presidente de Ericsson Región Sur Américas y Carolina Barrionuevo, Gerente país de Ericsson Argentina.

Si bien aún no trascendieron los detalles del intercambio, no sorprende la reunión que tuvo lugar meses después de que la administración libertaria asegurara que no permitiría los monopolios a raíz de la compra de Telefónica por parte de Telecom Argentina.

Antes de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, en la que Fuerza Patria aventajó a La Libertad Avanza por 13 puntos y medio, el libertario repartía sus jornadas laborales entre la Quinta de Olivos y Balcarce 50.

Sin embargo, luego del golpe en las urnas, el jefe de Estado resolvió involucrarse de lleno en las decisiones políticas, algo que hasta entonces había relegado en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei.

En lo que va de la semana, el libertario encabezó tres reuniones de Gabinete, dos el mismo lunes, un encuentro de mesa política, la conformación de la mesa federal que apuntará a recuperar el diálogo con los gobernadores afines y junto al ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, junto a las autoridades de la institución.

