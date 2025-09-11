El ministro sostiene el esquema de bandas cambiarias. Si es necesario, utilizará reservas. Viajará a EEUU para negociar mayor respaldo.
Fue designado en un cargo en la Secretaría de Transporte y renunció antes de asumir
Agustín Dapena Fernández había sido nombrado como titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, se arrepintió de tomar el puesto.Argentina11/09/2025
Este miércoles, el Gobierno nombró como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a Nicolás Dapena Fernández. Pero la designación duró poco, ya que 15 horas después, el funcionario decidió dejar su cargo.
Dapena renunció a su puesto y lo comunicó por Linkedin: “Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos los buenos deseos”.
“Entendemos que muchos funcionarios aceptan los cargos y después, cuando empiezan a entender lo que conlleva la firma, la diaria, se les hace complejo. Aceptó y cuando dimensionó, pasó esto“, expresó una fuente oficial. “Además, los sueldos del director ejecutivo son bajos y se dio cuenta de que con su trabajo de consultoría externa no iba a dar abasto. Fue una decisión personal”, agregó.
La designación de Nicolás Dapena se dio en el marco de los nuevos nombramientos que el Gobierno tuvo que realizar, tras la restitución de varias dependencias que el Ministerio de Desregulación había disuelto.
Con la Ley Bases, el Congreso le otorgó a Javier Milei facultades delegadas para eliminar organismos. Sin embargo, cuando el Poder Legislativo rechazó estos decretos delegados -entre los que estaba la disolución de la ANSV- el oficialismo tuvo que rearmarlos y volver a contratar personal.
Organismos descentralizados como Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) también sufrieron el mismo proceso que la ANSV.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja con todas las jurisdicciones del país para reducir la siniestralidad vial en el territorio. Entre sus funciones se destacan la emisión de todas las licencias de conducir de la Argentina y la fiscalización de los talleres RTO (Revisión Técnica Obligatoria), entre otras tareas. Depende de la Secretaria de Transporte, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Con información de TN
El cese de actividades será este viernes y la movilización cuando se trate de insistir con la ley en el Congreso Nacional, probablemente el 24 de septiembre.
Un avión contratado por el gobierno norteamericano trasladó a los ciudadanos argentinos, que arribaron esta madrugada al país tras escalas en Colombia y Brasil.
El Tesoro enfrentaba un vencimiento de $7 billones en deuda en pesos y logró renovar el 91%. Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto.
Compañías de distintos sectores le solicitaron a la Secretaría de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso para negociar despidos, suspensiones, reducción de salarios.
Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de MendozaArgentina10/09/2025
Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.