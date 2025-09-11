Tras la dura derrota electoral, el presidente mantiene su agenda activa y analiza junto a la multinacional de telecomunicaciones temas clave para el despliegue de redes 5G en Argentina.
La industria se mantiene estancada y acumuló 13 meses sin crecimiento
Según la UIA, la caída de la demanda interna y el aumento del contrabando mantienen al sector industrial por debajo del umbral de expansión.Argentina11/09/2025
La industria se contrajo en julio ante la caída de la demanda interna y el aumento del contrabando, y se mantiene desde hace 13 meses sin poder alcanzar una dinámica expansiva, según una reciente encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) del Centro de Estudios de la UIA anticipó en su informe de agosto que la evolución de la actividad industrial se ubicó en 45,3 puntos en julio, por debajo del umbral de expansión por decimotercer relevamiento consecutivo.
Si bien el relevo arrojó una mejora con respecto a julio de 2024, el índice MDI se mantuvo estable en comparación al relevamiento pasado y tras la fuerte caída registrada en enero.
Entre las principales variables predominaron los resultados negativos: el 36,3% de las empresas redujo su producción respecto al promedio del segundo trimestre, mientras que el 21,8% registró incrementos.
A su vez, el 43,5% reportó bajas en las ventas y solo el 18,6% subas. Por el lado de las exportaciones, el 30,5% de las empresas encuestadas anunció caídas, mientras que las alzas llegaron al 16,6%.
En materia de empleo, el 24,4% de las firmas señaló que redujo su dotación de personal, alcanzando su nivel más alto en la serie, similar al de abril del año pasado. En esa línea, las compañías que llevaron adelante recortes de personal fueron el 19,4%, una cifra que creció durante las últimas cuatro encuestas de este tipo.
Las empresas moderan su optimismo futuro y advierten por caída de la demanda interna
En el séptimo mes del año, las empresas moderaron su optimismo futuro y 40,1% advirtió por la caída de la demanda interna como la principal preocupación, seguida por el aumento de costos (21,4%).
Una menor proporción de empresas prevé mejoras su situación económica en los meses venideros (48,6% contra 57,8% en el relevamiento anterior), y más de la mitad advirtió por el incremento en la oferta informal de productos similares a los suyos por contrabando.
Asimismo, el 39,6% de los encuestados tuvo la necesidad de un crédito bancario y el 42,8% de estos admitió que no accedió al crédito requerido inicialmente.
La encuesta de la UIA se llevó adelante entre 4 y el 28 de agosto, en base 19 preguntas y la respuesta de 787 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños.
Con información de Ámbito
El ministro sostiene el esquema de bandas cambiarias. Si es necesario, utilizará reservas. Viajará a EEUU para negociar mayor respaldo.
El cese de actividades será este viernes y la movilización cuando se trate de insistir con la ley en el Congreso Nacional, probablemente el 24 de septiembre.
Un avión contratado por el gobierno norteamericano trasladó a los ciudadanos argentinos, que arribaron esta madrugada al país tras escalas en Colombia y Brasil.
El Tesoro enfrentaba un vencimiento de $7 billones en deuda en pesos y logró renovar el 91%. Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto.
Fue designado en un cargo en la Secretaría de Transporte y renunció antes de asumirArgentina11/09/2025
Agustín Dapena Fernández había sido nombrado como titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, se arrepintió de tomar el puesto.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.