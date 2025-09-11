Deuda: el Gobierno pagó tasas de interés de hasta 60%

El Gobierno logró renovar este miércoles que renovó el 91,4% de los compromisos por $7 billones en bonos que vencían de esta semana. Las tasas anuales estuvieron cerca del 60% y duplicaron a la inflación esperada.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $6,633 billones luego de recibir ofertas por un total de $7,418 billones.

Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto, que vence cinco días después de las elecciones legislativas. Los bonos vinculados a la evolución del dólar oficial fueron declarados desiertos.

De acuerdo con la información publicada por la secretaría de Finanzas, el detalle de la colocación fue el siguiente:

Letra capitalizable (Lecap) con vencimiento el 31 de octubre de 2025: captó $3,608 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,97% y una tasa interna de retorno efectiva (TIREA) anual de 59,62%%.

Lecap al 10 de noviembre de 2025: se colocaron $1,345 billones a una TEM de 3,99% y una TIREA de 59,90%.

Letra con tasa Tamar que vence el 15 de diciembre de 2026: captó $0,498 billones a una tasa nominal anual adicional 2 puntos sobre el componente variables.

Lecap con vencimiento el 16 de enero de 2026: se adjudicaron $1,044 billones a una TEM de 3,94% y una TIREA de 58,93%.

Boncer con vencimiento el 31 de octubre: se quedó con $0,138 billones a una TIREA de 22,91% por encima de la inflación.

Las letras vinculada al dólar (Lelink) con vencimiento al 31 de octubre de 2025 y al 15 de diciembre de 2025 fueron declaradas desiertas.

