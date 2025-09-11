El ministro sostiene el esquema de bandas cambiarias. Si es necesario, utilizará reservas. Viajará a EEUU para negociar mayor respaldo.
Deuda: el Gobierno pagó tasas de interés de hasta 60%
El Tesoro enfrentaba un vencimiento de $7 billones en deuda en pesos y logró renovar el 91%. Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto.Argentina11/09/2025
El Gobierno logró renovar este miércoles que renovó el 91,4% de los compromisos por $7 billones en bonos que vencían de esta semana. Las tasas anuales estuvieron cerca del 60% y duplicaron a la inflación esperada.
La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $6,633 billones luego de recibir ofertas por un total de $7,418 billones.
Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto, que vence cinco días después de las elecciones legislativas. Los bonos vinculados a la evolución del dólar oficial fueron declarados desiertos.
De acuerdo con la información publicada por la secretaría de Finanzas, el detalle de la colocación fue el siguiente:
- Letra capitalizable (Lecap) con vencimiento el 31 de octubre de 2025: captó $3,608 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,97% y una tasa interna de retorno efectiva (TIREA) anual de 59,62%%.
- Lecap al 10 de noviembre de 2025: se colocaron $1,345 billones a una TEM de 3,99% y una TIREA de 59,90%.
- Letra con tasa Tamar que vence el 15 de diciembre de 2026: captó $0,498 billones a una tasa nominal anual adicional 2 puntos sobre el componente variables.
- Lecap con vencimiento el 16 de enero de 2026: se adjudicaron $1,044 billones a una TEM de 3,94% y una TIREA de 58,93%.
- Boncer con vencimiento el 31 de octubre: se quedó con $0,138 billones a una TIREA de 22,91% por encima de la inflación.
- Las letras vinculada al dólar (Lelink) con vencimiento al 31 de octubre de 2025 y al 15 de diciembre de 2025 fueron declaradas desiertas.
El cese de actividades será este viernes y la movilización cuando se trate de insistir con la ley en el Congreso Nacional, probablemente el 24 de septiembre.
Un avión contratado por el gobierno norteamericano trasladó a los ciudadanos argentinos, que arribaron esta madrugada al país tras escalas en Colombia y Brasil.
Fue designado en un cargo en la Secretaría de Transporte y renunció antes de asumirArgentina11/09/2025
Agustín Dapena Fernández había sido nombrado como titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, se arrepintió de tomar el puesto.
Compañías de distintos sectores le solicitaron a la Secretaría de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso para negociar despidos, suspensiones, reducción de salarios.
Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de MendozaArgentina10/09/2025
Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.