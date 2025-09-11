El cese de actividades será este viernes y la movilización cuando se trate de insistir con la ley en el Congreso Nacional, probablemente el 24 de septiembre.
Caputo viaja a Washington para reunirse con el FMI
El ministro sostiene el esquema de bandas cambiarias. Si es necesario, utilizará reservas. Viajará a EEUU para negociar mayor respaldo.Argentina11/09/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y otras autoridades. El objetivo es revisar el acuerdo vigente y consolidar estrategias para, según sostuvieron en el Palacio de Hacienda, "garantizar la estabilidad macroeconómica". El viaje, se dará tras la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, aunque el presidente Javier Milei ha recibido respaldo del FMI para sostener su programa económico.
Trascendió que las conversaciones con el FMI se centrarán en la revisión informal de las metas acordadas, especialmente las relacionadas con las reservas del Banco Central. El dato es que el Gobierno ha obtenido la autorización -también informal- del FMI para, de ser necesario, intervenir con las reservas del BCRA en el mercado cambiario para defender el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.470. Sin embargo, aunque el FMI ha mostrado comprensión ante esta estrategia, esto no eximiría a Argentina de la posibilidad de solicitar un nuevo "perdón" (waiver) por no cumplir con las metas de acumulación de reservas para el primer trimestre de 2026. Caputo deberá equilibrar la estabilidad cambiaria con los compromisos internacionales en un contexto de alta presión.
La suerte del dólar y el respaldo de Washington
La visita a Washington está contemplada para dentro de algunas semanas y buscará coincidir con la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, que tendrá lugar diez días antes de las elecciones de octubre. En conversaciones, el ministro Luis Caputo reafirmó el compromiso del Gobierno con la defensa del techo de la banda cambiaria, una postura respaldada por Milei, quien, tras dialogar con Georgieva, aseguró que no se desviará de su plan económico.
Como parte de este compromiso, Milei anunció que presentará el Presupuesto 2026 el próximo lunes en cadena nacional, en la que destacará las reformas estructurales acordadas con el FMI. El incremento del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos ha generado incertidumbre en los mercados, lo que, según sostienen en Hacienda, refuerza la necesidad de medidas para contener la volatilidad cambiaria.
La Casa Rosada entiende que el contexto político complica el panorama. El triunfo opositor ha generado dudas sobre la continuidad del plan económico, pero el aval del FMI acontecido en las últimas horas fortalece la posición del Gobierno. Georgieva resaltó la importancia de mantener la disciplina fiscal y las reformas estructurales, mientras el ministro Caputo busca evitar una devaluación brusca que podría disparar la inflación.
FMI, tasas y encajes mon amour
Otro detalle que merece mención es que, según fuentes cercanas a los interlocutores del FMI, las recientes medidas de Caputo -mayores requisitos de encaje bancario y un aumento en las tasas de interés-, fueron bien recibidas por el FMI. Además, y también en línea con los planteos del FMI, el Gobierno ha propuesto un período de seis semanas para que los inversores se vean tentados con las altas tasas de interés, una estrategia destinada a captar liquidez y estabilizar el mercado. En Hacienda entienden que la presentación del Presupuesto 2026 será clave para demostrar el compromiso con la estabilidad económica, aunque el uso de reservas para estabilizar el tipo de cambio plantea desafíos ante los vencimientos de deuda próximos.
En el mercado cambiario, el dólar -en la zona de los $1.430- mostró una pausa relativa tras recientes intervenciones del Tesoro, que utilizó sus propios fondos -de los cuales aún le queda poco más de u$s1.100 millones- para complementar las acciones del Banco Central en la contención del tipo de cambio. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre las reservas del BCRA, permitiendo, según el Gobierno, un manejo "más sostenible" de la defensa del techo cambiario. Sin embargo, la incertidumbre electoral y las expectativas de una posible escalada inflacionaria mantienen a los inversores en alerta.
La reunión anual del FMI y el Banco Mundial en octubre será un momento crítico, que amplificará la relevancia de las negociaciones. La capacidad de Caputo para proyectar confianza, junto con la presentación del Presupuesto 2026 y la estrategia de seis semanas para aprovechar las tasas altas, será esencial para tranquilizar a los mercados y alinear las expectativas con las exigencias del FMI en un contexto políticamente delicado.
La defensa del techo cambiario, respaldada por el permiso del FMI para usar reservas y las intervenciones del Tesoro, pretende prevenir una escalada del dólar que podría agravar la inflación y el malestar social antes de las elecciones. En la búsqueda de Economía, el anuncio del Presupuesto 2026 refuerza este mensaje, al proyectar un compromiso firme con la "disciplina fiscal y las reformas estructurales".
Con información de Ámbito
Un avión contratado por el gobierno norteamericano trasladó a los ciudadanos argentinos, que arribaron esta madrugada al país tras escalas en Colombia y Brasil.
El Tesoro enfrentaba un vencimiento de $7 billones en deuda en pesos y logró renovar el 91%. Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto.
Fue designado en un cargo en la Secretaría de Transporte y renunció antes de asumirArgentina11/09/2025
Agustín Dapena Fernández había sido nombrado como titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, se arrepintió de tomar el puesto.
Compañías de distintos sectores le solicitaron a la Secretaría de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso para negociar despidos, suspensiones, reducción de salarios.
Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de MendozaArgentina10/09/2025
Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.