Luego del respaldo del FMI, las acciones argentinas en Wall Street suben hasta 7%

La vocera del FMI, Julie Kozack, comunicó este martes el apoyo del organismo al plan de Javier Milei, quien ratificó el rumbo político y económico.

En el inicio de la rueda, las acciones de las empresas argentinas que operan en Nueva York recortaron parte de las fuertes caídas de este lunes que superaron el 20%.

Este miércoles, los títulos de Corporación América (7,5%); Banco Macro (7%); Grupo Galicia (6,6%); Pampa Energía (6,1%) y BBVA (5,1%) lideran los números verdes.

Los bonos en dólares siguen la misma tendencia que los ADRS y rebotan por encima de 1% en el mercado exterior.

A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña anota un alza de 4,5% en dólares y de 3,2% en pesos.

El riesgo país, en tanto, se ubica en 1070 puntos básicos, luego de retroceder 38 unidades o 3,4%. Así, el indicador que mide la confianza de los inversores acumula un incremento de 68,5% desde enero.

Por su parte, los dólares financieros cotizan con caídas de hasta 0,6%. El dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $1430,69 y el MEP a $1423,25. Y en el mercado paralelo, el dólar blue opera sin cambios a $1385 para la venta.

En la previa de la licitación, el Banco Central convalidó tasas más bajas

Ayer, el Banco Central ofreció liquidez al sistema a una tasa 5 puntos menor a la que venía convalidando en las semanas previas a las elecciones bonaerenses. Eso impactó en el resto de los rendimientos del mercado, con la caución por debajo de 40%.

“Es un primer paso para tratar de normalizar el mercado de pesos, pero seguramente quedará atado a lo que suceda con el dólar en las próximas ruedas y la suerte de la licitación de hoy”, indicó Outlier en su informe diario.

TN