Actualmente ese fondo es de $500 millones. La iniciativa de la Coalición Cívica también propone acelerar la declaración de emergencia si el PEN no se expide en un plazo determinado.
Luego del respaldo del FMI, las acciones argentinas en Wall Street suben hasta 7%
Tras el respaldo del FMI al plan económico del Gobierno, las acciones argentinas que operan en Wall Street subían hasta 7,3% y el dólar oficial sube $10 y se vende a $1435, en las pantallas del Banco Nación.Economía10/09/2025
La vocera del FMI, Julie Kozack, comunicó este martes el apoyo del organismo al plan de Javier Milei, quien ratificó el rumbo político y económico.
En el inicio de la rueda, las acciones de las empresas argentinas que operan en Nueva York recortaron parte de las fuertes caídas de este lunes que superaron el 20%.
Este miércoles, los títulos de Corporación América (7,5%); Banco Macro (7%); Grupo Galicia (6,6%); Pampa Energía (6,1%) y BBVA (5,1%) lideran los números verdes.
Los bonos en dólares siguen la misma tendencia que los ADRS y rebotan por encima de 1% en el mercado exterior.
A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña anota un alza de 4,5% en dólares y de 3,2% en pesos.
El riesgo país, en tanto, se ubica en 1070 puntos básicos, luego de retroceder 38 unidades o 3,4%. Así, el indicador que mide la confianza de los inversores acumula un incremento de 68,5% desde enero.
Por su parte, los dólares financieros cotizan con caídas de hasta 0,6%. El dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $1430,69 y el MEP a $1423,25. Y en el mercado paralelo, el dólar blue opera sin cambios a $1385 para la venta.
En la previa de la licitación, el Banco Central convalidó tasas más bajas
Ayer, el Banco Central ofreció liquidez al sistema a una tasa 5 puntos menor a la que venía convalidando en las semanas previas a las elecciones bonaerenses. Eso impactó en el resto de los rendimientos del mercado, con la caución por debajo de 40%.
“Es un primer paso para tratar de normalizar el mercado de pesos, pero seguramente quedará atado a lo que suceda con el dólar en las próximas ruedas y la suerte de la licitación de hoy”, indicó Outlier en su informe diario.
TN
El espaldarazo político que llega desde el exterior, en un momento de gran incertidumbre para Milei, se dio por medio de la vocera del organismo en su cuenta de X. El mensaje fue velozmente "repostado" por Caputo
Según el último informe de FocusEconomics, el mercado ajustó a la baja las expectativas de crecimiento, proyectó un dólar más alto e inflación apenas por encima de lo estimado hace un mes.
Créditos fintech en auge: crecen 68% y ya superan el cuarto de los préstamos en ArgentinaEconomía09/09/2025
La industria de créditos digitales continúa en auge en la Argentina: en el primer trimestre de 2025, los préstamos otorgados ya alcanzan a más de 5,7 millones de operaciones.
"Cerramos nuestra recomendación de comprar en la creciente debilidad", señalaron desde el banco norteamericano en relación con los activos argentinos tras conocerse el revés electoral para LLA.
El dólar sube al techo de la banda y el riesgo país supera la barrera de los 1000 puntosEconomía08/09/2025
La reacción llega luego de la derrota del oficialismo con una diferencia de 14 puntos frente a Fuerza Patria, lo que se convirtió en un primer gran testeo para el Gobierno de cara a los comicios de octubre.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.