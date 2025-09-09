En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei.
Nación no ejecutó fondos internacionales y se paralizaron obras de energía en 200 escuelas del interior
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.Política09/09/2025
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, alertó que, a raíz del desfinanciamiento del Gobierno Nacional, se suspenderán las obras previstas para el interior provincial en el marco del programa PERMER para la mejora de los paneles solares de 200 escuelas.
“El Banco Mundial había definido una inversión en Argentina de 200 millones de dólares, después se incrementó a 400 millones de dólares. Ahora, el problema, y hablamos de los últimos gobiernos nacionales, es que ha habido una falta de inversión que nos hace perder esa plata destinada a zonas aisladas, donde no llega el sistema interconectado”, explicó.
Así mismo, Saravia alertó por la suspensión de otras obras como la de Luracatao donde “la provincia invirtió 10 millones de dólares para 44 kilómetros de tendido eléctrico, y lo que tenía que hacer Nación, con la plata del Banco Mundial, era poner 5 millones de dólares. No puso un peso”, dijo. Caso similar ocurrió con la suspensión del parque solar en Iruya, obra que ya estaba licitada, contratada y en proceso de ejecución.
“Si la excusa es el déficit fiscal, claramente que el déficit es sobre plata que es de Nación, o de las provincias que le dan a Nación, pero si la plata es del Banco Mundial, realmente es un despropósito que no se ejecute la plata”, señaló.
Saravia criticó las políticas nacionales “basadas en la rentabilidad que le pudiera generar un inversor privado, para que haga las obras y después las recupere”, advirtiendo que ese recupero “está previsto en base a que la boleta de energía eléctrica tengan un incremento para ir a financiarla”.
“¿Qué empresa va a venir, por ejemplo, a Luracatao a invertir con 400 familias?, ¿Cuánto le tendríamos que aumentar la tarifa de luz a esas familias? Imposible que lo paguen. El gobierno nacional no está pensando en las familias del interior profundo y en las escuelas donde van esos chicos”, expresó.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.
La directora de comunicación del organismo, Julie Kozack, aseguró que el organismo colabora para afianzar la estabilidad del país; el Presidente aseguró que seguirá con el equilibrio fiscal y el “mercado monetario ajustado”.
La Comisión de Salud recibió a representantes de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación para analizar la situación de los profesionales y la cobertura de los servicios en la provincia.
Será en el marco de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. Darío Madile será el encargado de presidir el acto.
La comisión lo convocó para saber por qué la OA no indagó en el escándalo que envuelve al presidente Javier Milei. El oficial que fue a notificarlo tuvo que dejarle la nota pegada en la puerta de su despacho.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.