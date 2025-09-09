El FMI salió a respaldar al Gobierno de Milei tras la derrota

El espaldarazo político que llega desde el exterior, en un momento de gran incertidumbre para Milei, se dio por medio de la vocera del organismo en su cuenta de X. El mensaje fue velozmente "repostado" por Caputo

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó que "el personal del FMI mantiene un estrecho trabajo con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del esquema cambiario y monetario del programa, así como su adhesión continua al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación", añadió en un posteo en la red social X.

