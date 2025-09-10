“Hay que jerarquizar el Defensor del Pueblo o directamente eliminarlo”, planteó Angulo

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.Política10/09/2025Ivana Chañi
En diálogo con Pasaron Cosas, el exprocurador de la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, advirtió que la institución del Defensor del Pueblo “está totalmente devaluada” en Salta y sostuvo que necesita recuperar protagonismo.
“El Defensor del Pueblo tiene una relevancia superior a lo que es la ciudad. Hay que alzar la voz en defensa de los derechos del ciudadano”, afirmó el postulante al cargo.
El exfuncionario remarcó que el cargo debe jerarquizarse: “O la hacés desaparecer porque es un sueldo que no hay que pagar si no funciona, o le das realmente la jerarquía que necesita y ponés a alguien que valore ese trabajo”.
Angulo también cuestionó la postulación del exconcejal Martín Del Frari: “Éticamente está fuera de lugar. No puede convocar desde el Concejo y a la vez presentarse como candidato, cuando su mandato terminaba recién a fin de año”.
Por último, señaló deficiencias en el llamado: “La convocatoria es bastante mala en términos jurídicos, y más que legales, las objeciones son morales. El Defensor del Pueblo debe estar para luchar por los derechos de los salteños”.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
La abogada Nadia Villarroel afirmó que la designación del Defensor del Pueblo en Salta debe centrarse en la escucha ciudadana y consideró “desprolija” la actuación del exconcejal Martín Del Frari.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.