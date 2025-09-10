“Hay que jerarquizar el Defensor del Pueblo o directamente eliminarlo”, planteó Angulo

En diálogo con Pasaron Cosas, el exprocurador de la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, advirtió que la institución del Defensor del Pueblo “está totalmente devaluada” en Salta y sostuvo que necesita recuperar protagonismo.

“El Defensor del Pueblo tiene una relevancia superior a lo que es la ciudad. Hay que alzar la voz en defensa de los derechos del ciudadano”, afirmó el postulante al cargo.

El exfuncionario remarcó que el cargo debe jerarquizarse: “O la hacés desaparecer porque es un sueldo que no hay que pagar si no funciona, o le das realmente la jerarquía que necesita y ponés a alguien que valore ese trabajo”.

Angulo también cuestionó la postulación del exconcejal Martín Del Frari: “Éticamente está fuera de lugar. No puede convocar desde el Concejo y a la vez presentarse como candidato, cuando su mandato terminaba recién a fin de año”.

Por último, señaló deficiencias en el llamado: “La convocatoria es bastante mala en términos jurídicos, y más que legales, las objeciones son morales. El Defensor del Pueblo debe estar para luchar por los derechos de los salteños”.