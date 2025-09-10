“Hay que jerarquizar el Defensor del Pueblo o directamente eliminarlo”, planteó Angulo

El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.

En diálogo con Pasaron Cosas, el exprocurador de la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, advirtió que la institución del Defensor del Pueblo “está totalmente devaluada” en Salta y sostuvo que necesita recuperar protagonismo.

“El Defensor del Pueblo tiene una relevancia superior a lo que es la ciudad. Hay que alzar la voz en defensa de los derechos del ciudadano”, afirmó el postulante al cargo.

El exfuncionario remarcó que el cargo debe jerarquizarse: “O la hacés desaparecer porque es un sueldo que no hay que pagar si no funciona, o le das realmente la jerarquía que necesita y ponés a alguien que valore ese trabajo”.

Angulo también cuestionó la postulación del exconcejal Martín Del Frari: “Éticamente está fuera de lugar. No puede convocar desde el Concejo y a la vez presentarse como candidato, cuando su mandato terminaba recién a fin de año”.

Por último, señaló deficiencias en el llamado: “La convocatoria es bastante mala en términos jurídicos, y más que legales, las objeciones son morales. El Defensor del Pueblo debe estar para luchar por los derechos de los salteños”.

