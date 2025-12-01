El Gobierno quiere reducir la planta estatal un 10% en 2026

El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, aseguró que es vital que el Gobierno, finalmente, ponga en marcha la ley de presupuesto.
El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, se pudo saber de fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.Política01/12/2025
A cargo de la nueva etapa del “plan motosierra” están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En ese sentido, el personal total de estatales en la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 285.570 personas, según los datos oficiales del último informe del Indec en octubre.
Además, la información oficial de septiembre indica que la gestión de Javier Milei desvinculó del Estado a más de 58.000 personas. Los despidos fueron, sobre todo, en organismos centralizados del Estado.
Ahora, en esta nueva etapa, se espera que el Gobierno ponga el foco en reducir los organismos descentralizados como el ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción.
La amenaza de ATE ante la posibilidad de más despidos en el Estado
Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, ATE evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral.
“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, amenazó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El gremialista agregó: “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.
“A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado, sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”, cerró Aguiar.
Para el sindicato de los estatales, el 10% que el Gobierno podría despedir representaría unas 28.000 personas.
