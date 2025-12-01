La CGT advierte que no apoyará “ninguna reforma laboral regresiva”

El actual ministro busca cerrar su gestión con la presentación de los F-16 y los Strikers, y podría adelantar cambios en la cúpula para evitar que recaigan en su sucesor.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), reafirmó hoy la postura de la central obrera de no apoyar una reforma laboral que considere "regresiva" y denunció que existe “falta de voluntad” del Gobierno para convocar a un ámbito de negociación.
"Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con la parte que representamos los intereses del mundo del trabajo, nosotros no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva", sentenció el dirigente, que además es titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA).
En declaraciones en Radio Rivadavia, Jerónimo desmintió la idea de que la CGT se opone sin conocer el contenido de la reforma. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente explicó que la información que tienen sobre los puntos de la reforma proviene de "los bufetes de abogados del sector empresarial".
"Son totalmente regresivos (los puntos que impulsa el Gobierno) y nosotros creemos que no acompañan a lo que supuestamente estaría apostando el Gobierno, que es a empujar el crecimiento del trabajo, con la incorporación de trabajo formal", afirmó.
Además, expresó la preocupación de la central sindical por la situación económica actual, y señaló: "Lo que estamos viendo en los últimos días va a contramano de eso, hay cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y estamos en un momento crítico de la industria Argentina".
Subrayó que “la desindustrialización que está sufriendo hoy la Argentina es preocupante” y la atribuyó a la “profunda recesión y la falta de consumo” que afecta a las pequeñas y medianas empresas.
"Creemos que podemos aportar en la discusión. Hay algo que está claro, el mundo del trabajo tal cual como lo conocíamos ha cambiado", dijo e indicó que se debe abordar la posibilidad de generar "ciertas formas o cierto régimen en el cual puedan se puedan incorporar a la formalidad a los trabajadores".
Sin embargo, destacó la importancia de los convenios colectivos de trabajo como una "herramienta e instrumento que hasta acá ha funcionado muy bien", y citó como ejemplos "exitosos" los acuerdos plasmados en los sectores del petróleo y la industria automotriz.
Finalmente, Jerónimo calificó la posible eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical como una "falacia", y sostuvo que es "una construcción que hace el Gobierno para degradar y denostar a las organizaciones sindicales".
