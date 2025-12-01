El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyos

El borrador final llegó esta mañana a los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“El proyecto de modernización laboral ya está terminado. Lo tienen sólo Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich”, confesó una importante fuente al respecto. Si bien el tema despertó tensión con los sindicatos y las cámaras empresariales, el diseño final estuvo a cargo del Poder Ejecutivo que decidió imprimirle su propia impronta.

La culminación de la letra final tuvo lugar a días de la última reunión formal del Consejo de Mayo, en la que el representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó el articulado tras sostener que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. En la puja anotaba su nombre también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en representación de las empresas, quien reclamaba un mayor endurecimiento de la “modernización” del sistema laboral.

A partir del 10 de diciembre, período en el que la administración libertaria llamará a sesiones extraordinarias, hasta el 31 del mismo mes, la Cámara de Senadores se dispondrá a iniciar el tratamiento para dar luz verde al proyecto que -a priori- cuenta con algunos sectores detractores. De esta forma, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, activó las comunicaciones con los espacios aliados para la aprobación de la reforma, pero también del Presupuesto 2026.

El capítulo de reforma en la que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos podría incluir alguno de los siguientes títulos: ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindical y derivaciones varias. Además, la inclusión de un apartado que apuesta a facilitar la creación de nuevo empleo joven con “flexibilidades” laborales. “Varios de los puntos que circulan están contemplados”, se sinceró una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Hasta el momento, la prórroga del tratamiento legislativo continuará hasta el 31 de diciembre, con un parate de dos semanas durante el mes de enero, y se reactivará el 19 del mismo mes hasta el 28 de febrero. Si bien Martín Menem tenía intenciones de sesionar de corrido todo el verano, la preocupación por el quórum de los primeros días del 2026 torció el debate y habrá un breve período vacacional.

El debate legislativo veraniego configurará una de las pruebas de fuego para los libertarios que aspiran a hacer pasar la Ley de Leyes, el proyecto “modernización” laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, entre otros puntos. La idea es pública, pero la convocatoria aún se encuentra en elaboración y podría publicarse antes de que termine la semana.

Con el proyecto definido y el Presupuesto 2026 como obsesión, las terminales del Ejecutivo buscan apoyos. El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, intenta arrebatarle la primera minoría al peronismo en la Cámara Baja antes de 3 de diciembre, fecha en la que jurarán los nuevos diputados, en la búsqueda de voluntades legislativas.

Por su parte, el tándem federal compuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio con los representantes provinciales y se preparan para culminar las primeras rondas de intercambios con los 20 gobernadores aliados. En agenda, tienen previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para este jueves a las 12, y con el pampeano, Sergio Ziliotto, el próximo viernes a las 9.

Infobae