El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, se pudo saber de fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.
Universidades en riesgo: sin presupuesto, muchas podrían cerrar sus puertas
El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, aseguró que es vital que el Gobierno, finalmente, ponga en marcha la ley de presupuesto.Política01/12/2025
Si no se ejecuta la ley de presupuesto universitario en el 2026, muchas altas casas de estudio deberán cerrar sus puertas.
A esa conclusión han llegado los gremios docentes, que hace más de un año exigen la asignación de fondos y partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales de todo el país.
“Si no se ejecuta la ley de financiamiento, los números para el presupuesto del año que viene van a ser inferiores a los de este año”, advirtió el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo.
Advirtió que “muchas universidades grandes van a poder superarlo, pero muchas del interior se van a ver muy complicados" porque “ya este año fue difícil”. “Pero la situación salarial está cada día peor. Los salarios son descartables”, agregó.
De Feo dijo que el atraso es significativo. Y así lo reconoció el propio Gobierno: “En el decreto que el Presidente sacó, dice que hace falta un 40 por ciento de aumento. Eso es lo que perdimos en estos dos años”.
“Es una barbaridad. Creo que hay una decisión de avanzar sobre el sistema universitario, achicarlo, transformarlo y convertirlo en algo que tenga que ver con una lógica mercantil”.
Según denunciaron los propios trabajadores, entre 2023 y 2025 los salarios universitarios —docentes y no docentes— retrocedieron un 91,96% frente a la inflación.
El cálculo surge de comparar una inflación acumulada del 220,45% con una recomposición del 128,49%, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 647/2025.
En paralelo, distintas casas de estudio advierten que el presupuesto destinado al sistema universitario refleja una caída constante en términos reales.
Según datos distribuidos por la Asociación de Personal Universitario de Lomas de Zamora (APULZ), para 2026, la asignación equivale al 0,46% del PBI, por debajo del 0,49% de 2025, del 0,56% de 2024 y del 0,7% registrado en 2023.
Los trabajadores advierten que se trata del nivel más bajo desde 2004, lo que presiona sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyosPolítica01/12/2025
El equipo técnico libertario concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y activa la búsqueda de apoyos legislativos para aprobarla durante el mes de diciembre.
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en VenezuelaPolítica01/12/2025
El gobierno de Javier Milei volvió a denunciar las violaciones a los derechos humanos y la usurpación del poder de la narcodictadura chavista. Cruce con el representante venezolano.
ristian Jerónimo afirmó que el Gobierno no muestra “voluntad de diálogo” y alertó por cierres de empresas, pérdida de empleo y un proceso de desindustrialización “preocupante”.
El actual ministro busca cerrar su gestión con la presentación de los F-16 y los Strikers, y podría adelantar cambios en la cúpula para evitar que recaigan en su sucesor.
La organización convocó a la militancia a la ronda N° 2486, que incluirá actividades culturales, discursos y el anuncio de una nueva cátedra en honor a la cofundadora del movimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.