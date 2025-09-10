Nadia Villarroel: “Para ser Defensor del Pueblo hay que escuchar a la sociedad”

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
La abogada Nadia Villarroel afirmó que la designación del Defensor del Pueblo en Salta debe centrarse en la escucha ciudadana y consideró “desprolija” la actuación del exconcejal Martín Del Frari.Política10/09/2025Ivana Chañi
En el debate de Pasaron Cosas, la exasesora letrada del Senado, Nadia Villarroel, opinó que la postulación del concejal Martín Del Frari resultó cuestionable. “El movimiento que tuvo fue desprolijo, más que nada dentro del ejercicio de su función pública en el Concejo”, expresó.
Villarroel valoró la reactivación del debate sobre el cargo: “Hace muchos años que no se hablaba del Defensor del Pueblo. Hoy la transparencia que tiene este proceso es lo que genera la discusión”.
La letrada, que también se presentó como candidata, sostuvo que el rol debe adaptarse a las demandas actuales: “Para ser Defensor del Pueblo hoy lo principal es escuchar a la sociedad. Las necesidades van cambiando con el tiempo y no son las mismas de antes”.
En ese sentido, ejemplificó con su trabajo en el estudio jurídico: “Muchas veces terminamos siendo una suerte de fundación, porque la gente acude para resolver trámites básicos ante empresas de servicios. El Defensor del Pueblo debería ser el lugar al que el vecino recurra para ser escuchado”.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.