La Liga Árabe, que agrupa a 22 países, expresó su apoyo a Qatar y a cualquier medida que tome "para defenderse". El bombardeo israelí complica las negociaciones para una tregua en Gaza.
Ucrania: bombardeo ruso dejó al menos 24 jubilados muertos mientras esperaban sus pensiones
El ataque fue informado por Zelenski acompañado de un video con el lugar del hecho. "Estos ataques no deben quedar sin respuesta del mundo", apuntó.El Mundo09/09/2025
Una bomba lanzada por Rusia sobre Ucrania terminó con la vida de al menos 24 jubilados que estaban haciendo fila para recibir su pago. El "brutal ataque" fue sobre la región de Donetsk y lo confirmó el mandatario Volodimir Zelenski.
"Un brutal ataque aéreo ruso con una bomba aérea sobre el asentamiento rural de Yarova, en la región de Donetsk. Directamente sobre la gente. Civiles comunes. Justo en el momento en que se abonaban las pensiones", comenzó detallando el presidente ucraniano en X (ex Twitter), quien destacó que los primeros correspondieron a 20.
Además, agregó que "estos ataques rusos no deben quedar sin una respuesta adecuada del mundo. Los rusos siguen destruyendo vidas mientras evitan nuevas sanciones y nuevos golpes contundentes". En el video que compartió el mandatario, se ve el área afectada con los cuerpos de las víctimas.
"El mundo no debe permanecer en silencio (...) de brazos cruzados. Se necesita una respuesta de EEUU (...) de Europa. Se necesita una respuesta del G20. Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte", finalizó Zelenski.
Previo a este ataque, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo en lo que lleva la guerra con Ucrania, durante la noche del sábado al domingo. En el mismo desplegó más de 800 drones y atacó por primera vez un edificio gubernamental en Kiev.
Al menos dos personas murieron durante estos ataques con drones, entre ellos un bebé. La ofensiva fue a varios edificios residenciales en la capital, que estuvo bajo alerta aérea durante 11 horas.
El canciller Yván Gil Pinto aseguró que Caracas busca la paz, pese al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Humo negro cubrió el cielo de Doha tras la operación israelí. El Gobierno qatarí calificó el bombardeo como “cobarde” y prometió responder por la vía diplomática.
Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su GobiernoEl Mundo09/09/2025
El Parlamento rechazó el plan de ajuste de François Bayrou y tumbó al segundo gobierno en nueve meses.
La Cancillería rusa rechazó las denuncias de espionaje dirigidas por la ministra de Seguridad y pidió explicaciones oficiales a Buenos Aires.
El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.