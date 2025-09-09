El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal.
Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela
El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.El Mundo09/09/2025
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país a partir del 1 de octubre. Así lo dio a conocer durante su programa semanal, en medio de la presión militar de Estados Unidos, que ha su incrementado su presencia en aguas del mar Caribe próximas al territorio venezolano.
Según el régimen chavista, el objetivo del decreto es “defender el derecho a la felicidad y la alegría de los venezolanos”, en un momento en el que la dictadura denuncia “amenazas” y “mentiras” por parte de la administración estadounidense.
“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad”, afirmó Maduro en su intervención televisiva.
“Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, insistió, indicando que con la medida se busca estimular el comercio y la actividad cultural, y promover un ambiente de celebración: “Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas…”, enumeró.
La decisión repite una estrategia ya utilizada por el dictador de Caracas en años anteriores. En septiembre del año pasado, tras el fraude electoral del 28 de julio que desató una crisis política, Maduro anticipó también las festividades decembrinas. Entonces, justificó la medida “en homenaje y agradecimiento” a los venezolanos por la “victoria” electoral, pese a las acusaciones de irregularidades generalizadas.
En su reciente mensaje, el líder chavista remarcó que “nada ni nadie en este mundo” puede privar a Venezuela de sus tradiciones festivas. “Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría”, reiteró Maduro en el espacio transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
La coyuntura en la que se produce este anuncio está marcada por el despliegue de activos militares estadounidenses en el Caribe. A juicio de la dictadura venezolana, estas maniobras forman parte de una política de presión para forzar un cambio de régimen en Venezuela.
En ese sentido, Maduro recordó que “A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, expresó de forma enfática en su programa semanal.
Las tensiones con Estados Unidos se recrudecieron tras la acusación formal de “narcoterrorismo” contra Maduro y el aumento de la recompensa por su captura, que en agosto subió a 50 millones de dólares. Washington enmarca sus acciones en una estrategia de lucha contra el narcotráfico, mientras el régimen venezolano sostiene que estas medidas buscan desestabilizar y forzar una transición política.
Para Maduro, prolongar e incluso anticipar las tradiciones navideñas se ha convertido en parte de su discurso político. Asegura que “adelantar la Navidad es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría”. Además, planteó un balance optimista sobre el año y remarcó la capacidad de recuperación del país: “De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo”, manifestó.
Con información de EFE y AFP
El “Barco Familiar”, que transporta ayuda a Gaza, recibió un impacto de lo que se sospecha es un dron, aunque la tripulación confirmó que nadie resultó herido.
Dijo que en dos días el ejército destruyó “50 edificios de terroristas”. Murieron cuatro soldados.
La misiva, fechada en 2003, fue difundida por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el financista fallecido.
El gobernador Ron DeSantis lanzó un programa fiscal que incentiva la adquisición de armas y busca aprobar la legislación de ‘Open carry’ en el estado.
Había pedido someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes. Ahora los ojos se dirigen al presidente Emmanuel Macron, a quien consideran responsable de la crisis.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.