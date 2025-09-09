El canciller Yván Gil Pinto aseguró que Caracas busca la paz, pese al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar: Explosiones masivas en Doha
Humo negro cubrió el cielo de Doha tras la operación israelí. El Gobierno qatarí calificó el bombardeo como “cobarde” y prometió responder por la vía diplomática.El Mundo09/09/2025
La cadena 'Al Jazeera' sugiere una posible conexión entre fuertes explosiones en Doha y un ataque aéreo israelí contra Hamás. El Ejército israelí confirmó el ataque el martes, pero no precisó su ubicación mientras que Qatar aún no ha ofrecido detalles sobre el incidente.
Israel lanzó el martes un ataque dirigido contra el liderazgo de Hamás en Qatar, según informaron funcionarios, ampliando aún más su campaña contra el grupo militante mientras las negociaciones para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza parecen estancadas antes de una nueva ofensiva militar allí.
Humo negro se elevó sobre el horizonte de la capital qatarí, Doha, y las autoridades locales reconocieron el ataque. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido, en lo que supone la segunda vez que la nación rica en energía es atacada directamente en los casi dos años de guerra que han sacudido a Oriente Medio desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
Tampoco estaba claro de inmediato cómo se llevó a cabo el ataque, aunque un portavoz militar israelí se refirió a la Fuerza Aérea de Israel como la ejecutora de la operación. Qatar Airways continuó aterrizando en Doha en medio del ataque, incluso cuando al menos un avión de la Fuerza Aérea qatarí despegó en patrulla sobre el país.
Qatar condenó lo que calificó como un "cobarde ataque israelí" contra la sede política de Hamás en Doha. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al Ansari, lo calificó de "flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales".
La vasta base aérea de Al Udeid, en Qatar, sede del cuartel general adelantado del Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio, fue atacada por Irán durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, en la que bombarderos estadounidenses atacaron sitios nucleares iraníes.
Netanyahu no ha tardado en responder a este ataque. "La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", ha asegurado el mandatario israelí.
Con información de Euronews
Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su GobiernoEl Mundo09/09/2025
El Parlamento rechazó el plan de ajuste de François Bayrou y tumbó al segundo gobierno en nueve meses.
La Cancillería rusa rechazó las denuncias de espionaje dirigidas por la ministra de Seguridad y pidió explicaciones oficiales a Buenos Aires.
El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.
El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal.
El “Barco Familiar”, que transporta ayuda a Gaza, recibió un impacto de lo que se sospecha es un dron, aunque la tripulación confirmó que nadie resultó herido.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.