Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar: Explosiones masivas en Doha

La cadena 'Al Jazeera' sugiere una posible conexión entre fuertes explosiones en Doha y un ataque aéreo israelí contra Hamás. El Ejército israelí confirmó el ataque el martes, pero no precisó su ubicación mientras que Qatar aún no ha ofrecido detalles sobre el incidente.

Israel lanzó el martes un ataque dirigido contra el liderazgo de Hamás en Qatar, según informaron funcionarios, ampliando aún más su campaña contra el grupo militante mientras las negociaciones para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza parecen estancadas antes de una nueva ofensiva militar allí.

Humo negro se elevó sobre el horizonte de la capital qatarí, Doha, y las autoridades locales reconocieron el ataque. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido, en lo que supone la segunda vez que la nación rica en energía es atacada directamente en los casi dos años de guerra que han sacudido a Oriente Medio desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Tampoco estaba claro de inmediato cómo se llevó a cabo el ataque, aunque un portavoz militar israelí se refirió a la Fuerza Aérea de Israel como la ejecutora de la operación. Qatar Airways continuó aterrizando en Doha en medio del ataque, incluso cuando al menos un avión de la Fuerza Aérea qatarí despegó en patrulla sobre el país.

Qatar condenó lo que calificó como un "cobarde ataque israelí" contra la sede política de Hamás en Doha. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al Ansari, lo calificó de "flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales".

La vasta base aérea de Al Udeid, en Qatar, sede del cuartel general adelantado del Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio, fue atacada por Irán durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, en la que bombarderos estadounidenses atacaron sitios nucleares iraníes.

Netanyahu no ha tardado en responder a este ataque. "La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", ha asegurado el mandatario israelí.

