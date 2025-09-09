El canciller Yván Gil Pinto aseguró que Caracas busca la paz, pese al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno
El Parlamento rechazó el plan de ajuste de François Bayrou y tumbó al segundo gobierno en nueve meses.El Mundo09/09/2025
El Parlamento francés destituyó este lunes al gobierno de François Bayrou, cuarto primer ministro de Emmanuel Macron desde 2022, en medio de un debate marcado por la deuda pública y el malestar social. La moción de confianza, que Bayrou decidió someterse de manera voluntaria, fue rechazada por 364 votos contra 194.
A sus 74 años, el dirigente centrista intentó convencer a los legisladores de respaldar un plan presupuestario con 44.000 millones de euros en recortes hasta 2026, incluida la supresión de dos feriados. “Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, advirtió, al señalar la “emergencia vital” que representa una deuda que ya roza el 114% del PBI.
La derrota refleja el bloqueo político que atraviesa Francia desde las elecciones legislativas de 2024, cuando el oficialismo perdió la mayoría absoluta. El malestar social creció con los recortes y derivó en nuevas convocatorias de protesta.
Este lunes hubo concentraciones en distintas ciudades para celebrar la salida de Bayrou. Para el miércoles está prevista una jornada de movilización bajo el lema “Bloqueemos todo” y, para el 18 de septiembre, una huelga general impulsada por los sindicatos.
Macron tiene varias alternativas: nombrar un nuevo primer ministro, convocar elecciones anticipadas o, en el escenario más extremo, presentar su renuncia. La ultraderechista Marine Le Pen reclamó que el presidente tiene la “obligación” moral de disolver la Asamblea, aunque no podría competir en los comicios por su condena judicial.
Con información de C5N
Humo negro cubrió el cielo de Doha tras la operación israelí. El Gobierno qatarí calificó el bombardeo como “cobarde” y prometió responder por la vía diplomática.
La Cancillería rusa rechazó las denuncias de espionaje dirigidas por la ministra de Seguridad y pidió explicaciones oficiales a Buenos Aires.
El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.
El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal.
El “Barco Familiar”, que transporta ayuda a Gaza, recibió un impacto de lo que se sospecha es un dron, aunque la tripulación confirmó que nadie resultó herido.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.