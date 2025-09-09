Diputado del bloque Coherencia y exintegrante de LLA analizó el resultado adverso para el Gobierno nacional en las elecciones de Buenos Aires del pasado domingo.
En plena polémica, Milei compartió en redes una foto con Martín Menem
Tras la derrota electoral y las críticas contra los Menem, el mandatario reafirmó al titular de la Cámara de Diputados.Política09/09/2025
El presidente Javier Milei compartió en redes una foto del abrazo con el titular de la Cámara de Senadores, Martín Menem, tras la polémica abierta por el saludo de manos entre ambos libertarios que tuvo lugar el pasado domingo en el búnker de La Libertad Avanza.
Pese a las críticas internas que cosecha el clan Menem, integrado por Martín y su primo Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la derrota electoral bonaerense, el mandatario decidió ratificar su sintonía con el legislador violeta que preside la Cámara Baja.
A través de su cuenta de Instagram, el libertario decidió dar por terminado el ruido interno al compartir una foto en sus historias que subió el propio Menem. "Incondicional", expresó para describir el retrato del momento exacto en el que el Presidente lo abrazó al subir al escenario para pronunciar el discurso final, luego de conocerse la abultada ventaja de 13 puntos que impuso a Fuerza Patria en la elección provincial.
El frío contacto final entre Javier Milei y Martín Menem despertó polémicas en las redes sociales que inmediatamente interpretaron el gesto como una señal de desaprobación de parte del mandatario.
Sin embargo, el pasado lunes se lo vio al titular de la Cámara de Diputados participar de las dos reuniones de Gabinete y fue incluído por Milei para integrar este martes la mesa política reducida que optó por reeditar la administración.
