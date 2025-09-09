Linares asumirá como concejal este miércoles en reemplazo de Del Frari

Este miércoles 10, en el marco de la Sesión Ordinaria, se realizará en el Recinto “Gobernador Miguel Ragone” el acto de asunción de Juan Pablo Linares como concejal por el Municipio Salta, en reemplazo de Martín Del Frari.

El titular del Concejo Deliberante, Darío Madile, será el encargado de presidir el acto y realizar la toma de juramento correspondiente.

La convocatoria a prestar juramento se realiza en virtud a lo informado por el Tribunal Electoral de la Provincia mediante el Acta Nº 8503. En la que se indica que le corresponde al ciudadano Juan Pablo Linares cubrir la banca vacante, acorde a los resultados electorales de los comicios provinciales de 2023.

La incorporación de Linares responde a la renuncia del exconcejal Martín Del Frari, quien se postuló para el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, y tras negativa de la periodista y abogada Guadalupe Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista.

Linares se desempeñaba como subsecretario de Inclusión de la Municipalidad de Salta.