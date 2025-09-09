La Comisión de Salud recibió a representantes de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación para analizar la situación de los profesionales y la cobertura de los servicios en la provincia.
Linares asumirá como concejal este miércoles en reemplazo de Del Frari
Será en el marco de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. Darío Madile será el encargado de presidir el acto.Política09/09/2025
Este miércoles 10, en el marco de la Sesión Ordinaria, se realizará en el Recinto “Gobernador Miguel Ragone” el acto de asunción de Juan Pablo Linares como concejal por el Municipio Salta, en reemplazo de Martín Del Frari.
El titular del Concejo Deliberante, Darío Madile, será el encargado de presidir el acto y realizar la toma de juramento correspondiente.
La convocatoria a prestar juramento se realiza en virtud a lo informado por el Tribunal Electoral de la Provincia mediante el Acta Nº 8503. En la que se indica que le corresponde al ciudadano Juan Pablo Linares cubrir la banca vacante, acorde a los resultados electorales de los comicios provinciales de 2023.
La incorporación de Linares responde a la renuncia del exconcejal Martín Del Frari, quien se postuló para el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, y tras negativa de la periodista y abogada Guadalupe Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista.
Linares se desempeñaba como subsecretario de Inclusión de la Municipalidad de Salta.
La comisión lo convocó para saber por qué la OA no indagó en el escándalo que envuelve al presidente Javier Milei. El oficial que fue a notificarlo tuvo que dejarle la nota pegada en la puerta de su despacho.
El mandatario reunió a sus principales alfiles en Casa Rosada para analizar el golpe electoral y diseñar una hoja de ruta hacia octubre. Empiezan a sonar los teléfonos de los gobernadores.
Había planificado participar del evento “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español. Pero la tensión política desatada tras las elecciones bonaerenses cambiaron los planes.
Tras la derrota electoral y las críticas contra los Menem, el mandatario reafirmó al titular de la Cámara de Diputados.
Diputado del bloque Coherencia y exintegrante de LLA analizó el resultado adverso para el Gobierno nacional en las elecciones de Buenos Aires del pasado domingo.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.