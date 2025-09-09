Libertad de expresión en Argentina: la ONU le pide explicaciones al Gobierno

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité de Derechos Humanos, le solicitó al Estado Argentino información sobre la situación de la libertad de expresión y prensa en nuestro país.

Este pedido fue difundido a la comunidad por parte de Amnistía Internacional (sede Argentina), mediante un comunicado, en el marco de los diversos ataques a la prensa que propaga el Gobierno Nacional y luego de haber pedido una cautelar que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del presidente, quien estaría vinculada a casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En otro orden, la ONU pidió datos sobre las "medidas de lucha contra la corrupción" que debería llevar adelante la gestión de Javier Milei, "el derecho a la reunión pacífica" durante los reclamos y las movilizaciones de diversos colectivos, "la igualdad de género y violencia contra la mujer" y sobre las políticas de "interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos", entre otros.

Amnistía Internacional destacó la función del Comité de Derechos Humanos como órgano de "expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" por parte de los países integrantes.

"Todos los Estados que son parte del Pacto o que se han adherido a él se comprometen a presentar informes al Comité sobre las medidas que han adoptado para cumplir con las obligaciones del Pacto y sobre los progresos realizados en cuanto al goce de esos derechos", concluyeron.

Con información de Noticias Argentinas