Diputados se reunió con anestesistas: “Hay un teléfono descompuesto”

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió a representantes de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) quienes expusieron el trabajo de la institución, la situación de los profesionales de la especialidad y la cobertura de los servicios en la provincia.

“Nos explicaban que están distribuidos de acuerdo a la cantidad de población de cada departamentos y también de los quirófanos habilitados en la provincia. Nosotros planteábamos que es muy importante que se pueda tener en cuenta cuáles son las patologías quirúrgicas más frecuentes y que eso quizás puede dar un dato más certero en cuanto a la distribución”, detalló la presidenta de la Comisión, Laura Cartuccia, en diálogo con ‘Desafío’.

Consultada sobre la preocupación por falta de profesionales que ocasionarían la suspensión de cirugías, la legisladora señaló que “existe un teléfono descompuesto”.

“Ellos nos planteaban que les avisan de la suspensión de la cirugía, y se enteran por la Federación Argentina”, explicó y agregó “se comunican con el doctor Salomón, gerente del Hospital San Bernardo, con quien refieren tener una muy buena relación y le dicen que no es así y que los quirófanos operan a pleno”.

La legisladora indicó que según lo planteado por los profesionales “el servicio de anestesistas está cubierto”. “Creo que aquí o hay una mala intención de alguna parte de querer hacer quedar mal el trabajo que llevan adelante los colegas, o bien hay un teléfono descompuesto”, cerró.