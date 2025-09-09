Quintela aseguró que a Milei "le va a estallar el país, más temprano que tarde"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, analizó el escenario político actual para el Gobierno luego de la amplia derrota sufrida en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Sin vueltas, el dirigente del Partido Justicialista aseguró que a Javier Milei "le va a estallar el país más temprano que tarde" y fomentó el diálogo entre gobernadores para implementar "políticas de emergencia".

"Yo personalmente creo que este Gobierno está acabado. No tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que implementaron que es muy grave, que habrá que investigar en su momento", sentenció.

Las críticas de Ricardo Quintela contra el Gobierno

A poco más de un día de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, el Gobierno afronta días de tensión cambiaria y en los mercados, a la par que se reordena el panorama político nacional.

En este sentido, Quintela se hizo eco de los resultados y lanzó un duro pronóstico contra la gestión de Javier Milei. "Este Gobierno está en su etapa final. Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo la republica argentina".

Si bien el propio gobernador reconoció que su análisis puede sonar "tremendista", también argumentó que el mismo está "basado en datos de la realidad". Desde su punto de vista, Quintela aseguró que el escándalo de ANDIS y la realidad económica fueron los dos grandes motores de la derrota de La Libertad Avanzan en la Provincia.

En detalle, el mandatario riojano aseguró que el plan económico de la gestión de Milei - y su ministro de Economía, Luis Caputo - es un "juego financiero, que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiario muy pocos en detrimento del pueblo argentino".

"Lo de Spagnuolo es gravísimo. Pero es mucho mas grave, si nosotros empezamos a escarbar este sistema financiero que pusieron en marcha, donde se beneficiaron unos pocos con miles de millones de dólares", ahondó.

A pesar de que el Gobierno dejó en manos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la tarea de convocar "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", Quintela se mostró poco entusiasta con la propuesta a la que calificó como un "pedido de auxilio" para llegar "de la mejor manera posible para el 26 de octubre". En ese sentido, respondió: "El gesto tiene que venir de la Nación a las provincias".

Quintela no se detuvo allí en su análisis, sino que también advirtió que los gobernadores deben dialogar para "ver la posibilidad de definir un esquema, llegado al momento, de transición, con políticas de emergencia que pueda rápidamente llevar una cierta tranquilidad al pueblo argentino".

"Yo creo que esa transición tiene que ser de acuerdo con todos los gobernadores, con la camara alta, la camara baja, para ver quien se hace cargo de esta brasa, que sea un gobierno de transición, por 3 o 6 meses, convocando a elecciones y tratando de tomar medidas de emergencia para atender a cierto sector vulnerable de la sociedad", sentenció.

