Juicio a presos y agentes penitenciarios: este miércoles comienzan los alegatos

Revés para Milei: la Justicia le dio la razón a Kicillof en la disputa por la recaudación de impuestosJudiciales09/09/2025
Registros Seccionales de la DNRPA seguirán actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.
Ante la magnitud del caso, los alegatos se extenderían entre tres y cuatro días. La sentencia podría ser dictada el 23 de septiembre.Judiciales09/09/2025
Los alegatos en el juicio contra presos, familiares y agentes del Servicio Penitenciario de Salta por una red narcocriminal carcelaria se desarrollarán este miércoles 10 de septiembre y se espera que, ante la magnitud del caso, las lecturas se extenderían entre tres y cuatro días.
En la última jornada del juicio, el imputado Francisco Bisceglia hizo uso de su derecho a declarar y con este testimonio se dio por finalizada la etapa probatoria de la audiencia de debate.
De este modo, el Tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, fijó el inicio de los alegatos para el miércoles 10 de septiembre a las 8:30.
Los primeros serán los representantes de la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Se espera que, luego de que todas las partes aleguen en el debate, el veredicto se dé a conocer el próximo martes 23 de septiembre.
En otra audiencia también hicieron uso de su derecho a declarar los imputados Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez.
A su vez, se informó una modificación en la acusación respecto de Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores, quienes pasaron de estar imputadas como coautoras a partícipes necesarias del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y cometido en un establecimiento de detención.
A partir de lo declarado por un testigo, la Fiscalía también amplió la acusación contra Marcos Matías Bucotich, incorporando un hecho más de exacciones ilegales agravadas (concusión).
Con información de Noticias Argentinas
El juez Marcelo Escola, de San Lorenzo, apeló a la "solidaridad familiar" y un hombre tendrá que afrontar el pago de la comida de dos menores. La madre de los niños enfrenta serios problemas de salud.
Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto para la mujer acusada de la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
La justicia ordenó siete procedimientos judiciales contra funcionarios de la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para determinar responsabilidades en el caso del fentanilo contaminado.
El fiscal penal Santiago López Soto solicitó al Tribunal que se condene a la pena de prisión perpetua a Lidia Raquel Cardozo por el homicidio de su hijo. Ahora es el turno de los abogados querellantes.
La investigación inició hace cuatro meses por denuncias de damnificados. Hubo secuestro de elementos de interés para las causas. Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.