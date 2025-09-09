El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.
Publican una polémica "carta de cumpleaños" de Trump a Jeffrey Epstein
La misiva, fechada en 2003, fue difundida por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el financista fallecido.El Mundo09/09/2025
Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda.
La Casa Blanca afirmó que Trump “no firmó” ni hizo “ningún dibujo” para Epstein. La vocera Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Trump y el financista fallecido.
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.
Trump afirmó que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la misiva. No hay ninguna prueba que implique al presidente en los delitos de Epstein, que murió en su celda en 2019 cuando espera condena en una causa por abusos sexuales a menores.
Donald Trump presentó una demanda millonaria
El presidente presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta.
La carta fue incluida como parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein. El presidente negó tener algo que ver con ello.
Trump calificó el artículo como “falso, malicioso y difamatorio. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo.
Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.
La Casa Blanca no respondió a un mensaje solicitando comentarios.
La carta publicada por la Comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.
La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.
“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, dice la carta.
Con información de AFP y AP
El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal.
El “Barco Familiar”, que transporta ayuda a Gaza, recibió un impacto de lo que se sospecha es un dron, aunque la tripulación confirmó que nadie resultó herido.
Dijo que en dos días el ejército destruyó “50 edificios de terroristas”. Murieron cuatro soldados.
El gobernador Ron DeSantis lanzó un programa fiscal que incentiva la adquisición de armas y busca aprobar la legislación de ‘Open carry’ en el estado.
Había pedido someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes. Ahora los ojos se dirigen al presidente Emmanuel Macron, a quien consideran responsable de la crisis.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.