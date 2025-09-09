Publican una polémica "carta de cumpleaños" de Trump a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda.

La Casa Blanca afirmó que Trump “no firmó” ni hizo “ningún dibujo” para Epstein. La vocera Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Trump y el financista fallecido.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

Trump afirmó que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la misiva. No hay ninguna prueba que implique al presidente en los delitos de Epstein, que murió en su celda en 2019 cuando espera condena en una causa por abusos sexuales a menores.

Donald Trump presentó una demanda millonaria

El presidente presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta.

La carta fue incluida como parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein. El presidente negó tener algo que ver con ello.

Trump calificó el artículo como “falso, malicioso y difamatorio. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

La Casa Blanca no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

La carta publicada por la Comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.

La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, dice la carta.

Con información de AFP y AP