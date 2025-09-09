Atacaron a un buque de ayuda humanitaria en el que iba Greta Thunberg

Uno de los principales buques de la llamada Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda a la Franja de Gaza y está atracada frente al puerto tunecino de Sidi Bou Said, fue atacado por un dron, según confirmaron tripulantes de la embarcación.

El barco “fue impactado por lo que se sospecha que era un dron”, anunció la Flotilla Global Sumud en sus redes sociales. El fuego se extinguió rápidamente.

La activista sueca Greta Thunberg forma parte de la tripulación.

“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el ‘Barco Familiar’, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por lo que se sospecha es un dron”, indicaron en su cuenta de X.

Detallaron que el barco navega con bandera portuguesa y “todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo”. Según dijeron, ataques de este tipo están “dirigidos a intimidar y frustrar” el viaje, pero advirtieron que no los detendrán.

La flotilla está atracada en Túnez

Las embarcaciones de la llamada Global Sumud Flotilla llegaron el domingo al puerto de Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, con 12 activistas a bordo, entre ellos la sueca Greta Thunberg.

Los barcos fueron recibidos por cientos de tunecinos que corearon “Free Palestine” (Palestina libre).

La flotilla partió de Barcelona la semana pasada y tenía previsto partir este miércoles, reforzada por naves de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb y por otras naves provenientes de distintos puntos de Europa.

Israel anunció que impedirá su llegada a Gaza.

La expedición lleva el lema “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”,

