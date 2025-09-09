El líder del régimen chavista dispuso que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, en una maniobra que sus críticos interpretan como un intento por desviar la atención de las profundas dificultades políticas.
Atacaron a un buque de ayuda humanitaria en el que iba Greta Thunberg
El “Barco Familiar”, que transporta ayuda a Gaza, recibió un impacto de lo que se sospecha es un dron, aunque la tripulación confirmó que nadie resultó herido.El Mundo09/09/2025
Uno de los principales buques de la llamada Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda a la Franja de Gaza y está atracada frente al puerto tunecino de Sidi Bou Said, fue atacado por un dron, según confirmaron tripulantes de la embarcación.
El barco “fue impactado por lo que se sospecha que era un dron”, anunció la Flotilla Global Sumud en sus redes sociales. El fuego se extinguió rápidamente.
La activista sueca Greta Thunberg forma parte de la tripulación.
“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el ‘Barco Familiar’, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por lo que se sospecha es un dron”, indicaron en su cuenta de X.
Detallaron que el barco navega con bandera portuguesa y “todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo”. Según dijeron, ataques de este tipo están “dirigidos a intimidar y frustrar” el viaje, pero advirtieron que no los detendrán.
La flotilla está atracada en Túnez
Las embarcaciones de la llamada Global Sumud Flotilla llegaron el domingo al puerto de Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, con 12 activistas a bordo, entre ellos la sueca Greta Thunberg.
Los barcos fueron recibidos por cientos de tunecinos que corearon “Free Palestine” (Palestina libre).
La flotilla partió de Barcelona la semana pasada y tenía previsto partir este miércoles, reforzada por naves de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb y por otras naves provenientes de distintos puntos de Europa.
Israel anunció que impedirá su llegada a Gaza.
La expedición lleva el lema “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”,
Con información de EFE y AFP
El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal.
Dijo que en dos días el ejército destruyó “50 edificios de terroristas”. Murieron cuatro soldados.
La misiva, fechada en 2003, fue difundida por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el financista fallecido.
El gobernador Ron DeSantis lanzó un programa fiscal que incentiva la adquisición de armas y busca aprobar la legislación de ‘Open carry’ en el estado.
Había pedido someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes. Ahora los ojos se dirigen al presidente Emmanuel Macron, a quien consideran responsable de la crisis.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.