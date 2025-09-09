Florida eliminó los impuestos para la compra de armas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en ese estado norteamericano. Además, impulsó una ley para que se puedan portar abiertamente.

“Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, anunció DeSantis en un evento.

El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’. En la actualidad, la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

En Florida se vendieron 1,2 millones de armas el año pasado

La iniciativa estaba frenada porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se opone a la medida. También fue rechazada por la Asociación de Alguaciles de Florida.

“Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. Treinta y ocho estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?”, argumentó ahora DeSantis.

Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1,22 millones de unidades vendidas en 2024, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.

Pero esto representó una caída interanual del 7% entre 2023 y 2024, añadió el informe.

En Florida, más de un tercio de la población posee un arma, según la asociación Ammo, con base en cifras oficiales. Tiene una de las legislaciones más permisivas del país, como permitir la portación de un arma oculta sin ningún permiso especial.

La venta especial no excluye a compradores que residen en otros estados.

Con información de EFE