El objetivo de la obra es brindar más comodidad a los creyentes que ingresen al predio para encender y depositar las velas en las imágenes en honor a los Santos Patronos Tutelares de la ciudad.
Milagro 2025: La imágenes peregrinas visitarán el Concejo Deliberante
Será este martes a partir de las 10 horas. Se realizará una misa en el recinto.Salta08/09/2025
El Concejo Deliberante recibirá este martes 9, a 10 horas, a las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro, en el marco del tradicional recorrido que realizan por distintos espacios e instituciones de la ciudad.
La actividad forma parte de las celebraciones en honor a los patronos tutelares de Salta, que cada año convocan a miles de fieles en una expresión de fe y encuentro comunitario. La recepción tendrá lugar en el Recinto “Gobernador Miguel Ragone”, donde concejales y trabajadores del organismo legislativo podrán participar de este encuentro de profunda significación religiosa.
El cronograma previsto contempla la celebración de una misa en el Recinto, que reunirá a la comunidad del organismo legislativo en un espacio de preparación espiritual de cara a la Fiesta del Milagro que se celebra cada 15 de septiembre y que este año se encuentra bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
La Policía Vial controló más de 8300 vehículos en la provincia y detectó 1005 infractores a las normativas viales. Se practicaron también más de 5100 test de alcoholemia.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sitepsa denunció persecución del Ministerio de Educación: “nos quieren descabezar”
La secretaria general del gremio advirtió que la retirada de licencias gremiales y los descuentos salariales buscan limitar la libre sindicalización y el derecho a huelga.
Feria del Milagro tendrá cobertura policial las 24 horas
El director de Seguridad de la Policía de Salta, Luis Daniel Ríos, detalló en Aries el operativo previsto en el Parque San Martín durante la Feria del Milagro.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.