Milagro 2025: La imágenes peregrinas visitarán el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante recibirá este martes 9, a 10 horas, a las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro, en el marco del tradicional recorrido que realizan por distintos espacios e instituciones de la ciudad.

La actividad forma parte de las celebraciones en honor a los patronos tutelares de Salta, que cada año convocan a miles de fieles en una expresión de fe y encuentro comunitario. La recepción tendrá lugar en el Recinto “Gobernador Miguel Ragone”, donde concejales y trabajadores del organismo legislativo podrán participar de este encuentro de profunda significación religiosa.

El cronograma previsto contempla la celebración de una misa en el Recinto, que reunirá a la comunidad del organismo legislativo en un espacio de preparación espiritual de cara a la Fiesta del Milagro que se celebra cada 15 de septiembre y que este año se encuentra bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”.