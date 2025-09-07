El búnker de La Libertad Avanza aceptó la dura derrota: "Ganó el kirchnerismo, perdió la Argentina"

"Ganó el kirchnerismo, perdió Argentina", manifestó el influencer Iñaki Gutiérrez, mientras el búnker de La Libertad Avanza aguarda por el discurso del presidente Javier Milei.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, uno de los artífices de la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, aseguró en diálogo con MDZ que la elección transcurrió de manera "bastante normal", más allá de algún episodio de robo de boletas u otro tipo de ilícitos.

En ese marco, evitó anticipar un resultado, pero se dirigió hacia los mercados y a la población en caso de que los resultados no acompañen a la alianza opositora al Gobierno de Axel Kicillof y remarcó: "Esperemos que sigan acompañando. Acá hay un gran esfuerzo de los argentinos que esperamos no se desperidicie por una elección".

Con información de MDZ