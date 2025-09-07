El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires compartió, minutos después de las 21, los primeros datos oficiales vinculados a la elección legislativa bonaerense.
El búnker de La Libertad Avanza aceptó la dura derrota: "Ganó el kirchnerismo, perdió la Argentina"
El búnker de La Libertad Avanza reconoció la dura derrota en las elecciones bonaerenses y la militancia espera por la palabra de Javier Milei, que llegó acompañado de su hermana Karina a La Plata en un clima de pesadumbre para la tropa libertaria.Política07/09/2025
"Ganó el kirchnerismo, perdió Argentina", manifestó el influencer Iñaki Gutiérrez, mientras el búnker de La Libertad Avanza aguarda por el discurso del presidente Javier Milei.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, uno de los artífices de la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, aseguró en diálogo con MDZ que la elección transcurrió de manera "bastante normal", más allá de algún episodio de robo de boletas u otro tipo de ilícitos.
En ese marco, evitó anticipar un resultado, pero se dirigió hacia los mercados y a la población en caso de que los resultados no acompañen a la alianza opositora al Gobierno de Axel Kicillof y remarcó: "Esperemos que sigan acompañando. Acá hay un gran esfuerzo de los argentinos que esperamos no se desperidicie por una elección".
Tanto Axel Kicillof como Javier Milei insistieron en los últimos días con mensajes para que la ciudadanía vaya a votar.
La expresidenta compartió un mensaje instantes después de conocerse los primeros resultados de las elecciones en la Provincia.
Pasadas las 21 horas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio a conocer los datos preliminares de los comicios de este domingo.
"Contamos con resultados provisorios que fuimos recabando y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”, expresó el vocero de Fuerza Patria Sebastián Galmarini.
El Presidente ingresó poco después de las 20, junto a su hermana Karina Milei. El oficialismo recibirá los resultados de las elecciones bonaerenses en un salón de fiestas de Gonnet.
