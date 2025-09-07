Se descartaron focos infecciosos por la muerte de ganado en Rosario de Lerma

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención el pasado 3 de septiembre, tras la viralización de un video que mostraba animales vacunos sin vida en un campo de este departamento. El hecho fue corroborado por la Sección Policía Rural Ambiental y Protección del Bienestar Animal (PBC) de la Policía de la Provincia, que llevó adelante un relevamiento en la zona, logrando ubicar el lugar en cuestión.

En el sitio, el propietario reconoció que los restos pertenecían a animales fallecidos por causas naturales —edad avanzada y otras propias de la actividad productiva—, provenientes de distintas fincas de su propiedad.

En resguardo del ecosistema y de la salud pública, el fiscal Escalante dispuso que se intime al productor al inmediato entierro de los restos vacunos en una fosa especialmente preparada para su correcta biodegradación, medida que fue cumplida ese mismo día por el responsable del establecimiento.

Como parte de un enfoque preventivo, el Fiscal dio intervención a personal técnico del SENASA y del área de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública, quienes se hicieron presentes en el lugar para realizar una evaluación sanitaria in situ. Participaron el Coordinador Regional de Sanidad Animal, Roberto Valinotti, y el Jefe del Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, Nicolás Ruiz Huidobro.

Ambos especialistas confirmaron que los restos habían sido correctamente enterrados y que no existe riesgo de foco infeccioso, considerando además que la mortandad de quince animales sobre un total de 800 cabezas se encuentra dentro de los parámetros normales para una producción de tambo. No obstante, el productor fue notificado sobre la necesidad de mejorar la gestión de animales muertos, a fin de evitar situaciones similares a futuro.

Finalmente, el fiscal Escalante dispuso la realización de controles quincenales por parte de la Policía Rural Ambiental, a fin de verificar que la situación no se reitere.