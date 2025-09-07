La investigación inició hace cuatro meses por denuncias de damnificados. Hubo secuestro de elementos de interés para las causas. Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate.
Se descartaron focos infecciosos por la muerte de ganado en Rosario de Lerma
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante intervino tras la viralización de un video con animales muertos. la Policía Rural Ambiental hará controles quincenales.Judiciales07/09/2025
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención el pasado 3 de septiembre, tras la viralización de un video que mostraba animales vacunos sin vida en un campo de este departamento. El hecho fue corroborado por la Sección Policía Rural Ambiental y Protección del Bienestar Animal (PBC) de la Policía de la Provincia, que llevó adelante un relevamiento en la zona, logrando ubicar el lugar en cuestión.
En el sitio, el propietario reconoció que los restos pertenecían a animales fallecidos por causas naturales —edad avanzada y otras propias de la actividad productiva—, provenientes de distintas fincas de su propiedad.
En resguardo del ecosistema y de la salud pública, el fiscal Escalante dispuso que se intime al productor al inmediato entierro de los restos vacunos en una fosa especialmente preparada para su correcta biodegradación, medida que fue cumplida ese mismo día por el responsable del establecimiento.
Como parte de un enfoque preventivo, el Fiscal dio intervención a personal técnico del SENASA y del área de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública, quienes se hicieron presentes en el lugar para realizar una evaluación sanitaria in situ. Participaron el Coordinador Regional de Sanidad Animal, Roberto Valinotti, y el Jefe del Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, Nicolás Ruiz Huidobro.
Ambos especialistas confirmaron que los restos habían sido correctamente enterrados y que no existe riesgo de foco infeccioso, considerando además que la mortandad de quince animales sobre un total de 800 cabezas se encuentra dentro de los parámetros normales para una producción de tambo. No obstante, el productor fue notificado sobre la necesidad de mejorar la gestión de animales muertos, a fin de evitar situaciones similares a futuro.
Finalmente, el fiscal Escalante dispuso la realización de controles quincenales por parte de la Policía Rural Ambiental, a fin de verificar que la situación no se reitere.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
Pensiones por discapacidad: Toyos advirtió sobre medidas arbitrarias y destacó el amparo de Salta
La abogada previsional Julia Toyos respaldó la acción de amparo impulsada por el Gobierno provincial y advirtió que la política nacional afecta de manera desigual a las provincias.
Tartagal: secuestraron 417 kilos de cocaína ocultos en los neumáticos de un camiónJudiciales04/09/2025
Hubo allanamientos en otras localidades de Salta y Santiago del Estero. El procedimiento fue producto de la continuidad de la investigación de la Sede Fiscal Descentralizada en otro caso, en el que, en mayo pasado, se incautaron 425 kilos de cocaína y se detuvo a tres personas en una gomería de General Mosconi.
Revés judicial para Kueider en Paraguay: rechazaron los planteos contra su extradiciónJudiciales04/09/2025
El juez Rolando Duarte desestimó los argumentos de la defensa del exsenador y de su pareja, Iara Guinsel, quienes son investigados en Argentina por lavado de activos vinculados a la causa Securitas.
El documento fue expuesto ante el Consejo de la Magistratura luego de que el Ejecutivo y calificaron a la cautelar de "censura previa inconstitucional".
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Un suicidio cada dos horas en Argentina: Salta, por encima de la media nacional
El licenciado Rodrigo Albornoz advirtió en Vale Todo por Aries que los números de suicidios crecen en el país y que Salta muestra registros más altos que el promedio nacional.
Sáenz reclamó a Nación que reactive la obra de la RN 40
El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la paralización de la obra de la Ruta Nacional 40 y pidió el apoyo de los legisladores salteños para lograr su reactivación.
Duki tendrá su propio documental en Netflix: cómo se llamará y cuándo estrenaráCultura & Espectáculos06/09/2025
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.