El procedimiento se realizó el viernes durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Intento de robo con cuchillo en Barrio Solidaridad
La intervención se registró anoche tras una alerta ciudadana. Se secuestró un cuchillo. Intervino la Fiscalía Penal 6.Policiales06/09/2025
En el marco de una alerta ciudadana, efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron a un joven por intentar sustraer una bicicleta mediante amenazas, a una persona en barrio Solidaridad de Capital.
Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo.
Intervino la Fiscalía Penal 6.
Megaoperativo por enfrentamientos violentos: 20 detenidos en Capital y San LorenzoPoliciales05/09/2025
Más de 220 policías realizaron un megaoperativo en seis barrios de Capital y San Lorenzo. Se llevaron a cabo 29 allanamientos y se detuvo a 20 personas, acusadas de integrar grupos antagónicos violentos.
Cafayate: desarticularon una banda que realizaba hurtos en fincas de la localidadPoliciales03/09/2025
Fue un trabajo de la Dirección General de Investigaciones. Tres hombres fueron detenidos en el marco de una causa por múltiples hurtos ocurridos en fincas de la localidad. Intervino la Fiscalía Penal local.
Tras una investigación de cuatro meses, el detenido fue imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores.
Dos vuelcos el fin de semana en Salta: un herido y un conductor alcoholizado
La Policía informó que este fin de semana se registraron dos vuelcos: uno en ruta nacional 51 con un herido y otro en avenida Tavella, donde el conductor manejaba alcoholizado.
Agosto cerró con nueve muertos en siniestros viales en la provincia
La Policía informó en diálogo con Aries que este fin de semana se controlaron más de 9400 vehículos y 207 conductores fueron sancionados por violar la Ley de Tolerancia Cero.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.