Intento de robo con cuchillo en Barrio Solidaridad

La intervención se registró anoche tras una alerta ciudadana. Se secuestró un cuchillo. Intervino la Fiscalía Penal 6.

Policiales06/09/2025

En el marco de una alerta ciudadana, efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron a un joven por intentar sustraer una bicicleta mediante amenazas, a una persona en barrio Solidaridad de Capital.

Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo.

Intervino la Fiscalía Penal 6.

