Veredas "reventadas" en pleno centro: apuntan a la indiferencia de propietarios

El coordinador de la Unidad Especial del Área Centro de la Secretaría de Obras Públicas, Pablo Sánchez, detalló en Vale Todo por Aries los trabajos que la Municipalidad realiza en veredas, fachadas y edificios históricos del microcentro.

“Tenemos edificios pintados y estamos exigiendo la conservación de las fachadas, ayudando a quienes no pueden hacerlo. Un ejemplo fue el Museo de Alta Montaña, que se pintó con los colores originales tras un cateo”, explicó. También mencionó las restauraciones en la iglesia La Merced y propiedades de calle Caseros.

Sobre las veredas, Sánchez fue crítico con la actitud de algunos propietarios. “Hay casos indignantes, con veredas reventadas. En la calle Ameghino, entre Zuviría y Mitre, una familia de muy buen nivel adquisitivo tenía la vereda destruida, con miles de multas acumuladas, y tuvimos que hacérsela nosotros. Eso da mucha bronca, sobre todo cuando hablamos de reclamos de vecinos mayores que se han caído”, relató.

El funcionario explicó que el mecanismo incluye notificaciones, multas y, en última instancia, la ejecución directa de la obra por parte del municipio. “Les avisamos que la vereda se les va a cobrar. No estamos hablando de barrios sin recursos, sino del microcentro, donde la mayoría puede afrontar esos costos”, sostuvo.

Sánchez adelantó que el plan incluye un rediseño en calles estratégicas. “En San Martín y Belgrano se harán rampas para personas con discapacidad, se renovarán veredas y en algunos tramos se ensancharán para priorizar al peatón. Transitar hoy por la San Martín es casi imposible”, afirmó.

Finalmente, subrayó que las intervenciones forman parte de un proyecto integral. “Es un plan muy importante que busca mejorar la movilidad y garantizar la accesibilidad en el corazón de la ciudad”, concluyó.