La niña fue asistida en el Centro de Salud Nº 56 y trasladada de urgencia al Hospital Público Materno Infantil donde, pese a la intervención de emergencias, “falleció por un paro cardiorrespiratorio causado por descarga eléctrica”.
Realizan exposición y relatos sobre las celebraciones por el día de las almas en el Museo de la Puna
Se podrá visitar del 29 al 6 de noviembre en el Museo Regional Andino de San Antonio de los Cobres. Entre las actividades se destacan la exposición de la tradicional mesa de ofrendas, cine cultural y la presentación de la historia del cementerio local.Salta31/10/2025
Desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre, el Museo Regional Andino de San Antonio de los Cobres conmemora una de las tradiciones más sentidas del calendario cultural andino: la celebración de Todos los Santos y el Día de las Almas.
“Son fechas importantes para los puneños. Empezamos antes para tener una muestra y dar a conocer a la gente que nos visitan. En la institución tenemos el mini cine cultural donde se proyectan videos referidos al día de las almas, la historia de nuestro cementerio local”, detalló Aymara Quipildor, guía del Museo, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
La puneña señaló que también se explicará la tradición del “Rezo de la taba”, un entretenimiento familiar que consiste en tirar un hueso de vaca, oveja o cabra y “si cae del lado más hueco, esa persona debe rezar un rosario o tres Ave María, se guían para ver quien reza más o menos”.
Además, el museo ofrecerá una exposición de la tradicional mesa de las ofrendas con visitas guiadas, buscando ser un espacio de encuentro espiritual y cultural, donde la historia, la fe y las costumbres ancestrales se entrelacen.
“Tenemos la mesa de ofrendas que que son pan de diferentes formas que los hacemos para esperar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, amigos y conocidos que ya de este mundo”, explicó Quipildor.
Consultada por si la celebración de Halloween llegó a la Puna, Quipildor reconoció que se pueden observar eventos en bares de la zona, sin embargo, revalorizó que la tradición de la mesa de ofrendas se mantiene en los hogares.
El Museo Regional Andino permanecerá abierto en horario corrido de 10:00 a 17:00 horas, permitiendo que turistas y residentes se acerquen a compartir este homenaje a la memoria y la espiritualidad de los puneños. El valor de la entrada es de $2.000, menores de 12 años entran gratis.
Por los Días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos habrá misa en los cementerios municipalesSalta31/10/2025
Este sábado 1° y el domingo 2 de noviembre, los cementerios municipales estarán abiertos de 7 a 19 de manera normal. Se solicita evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.
Los trabajos se extendieron sobre una longitud total de 1.600 metros. La Provincia invirtió $93.9 millones.
Desde la parroquia de San Lorenzo convocaron a celebrar este domingo el Día de los Fieles Difuntos con una invitación especial para niños y niñas que quieran disfrazarse de sus santos favoritos.
Perdió las piernas en un siniestro en la Paraguay y volvió a caminar con prótesis
A casi dos años de su accidente, emocionó al mostrarse caminando y agradeció el apoyo recibido: “Los chicos del centro me dijeron que sí se podía, y me animé a intentarlo”.
El Círculo Médico suspendió el servicio a IPS por $1.750 millones adeudados
La presidenta Adriana Falco advirtió que la deuda millonaria afecta directamente los honorarios de los médicos y obliga a cortar servicios a afiliados. “Es insostenible” remarcó.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Qué día el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra y cómo se lo podrá verCiencia & Tecnología30/10/2025
Detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 desde Chile por el super telescopio Atlas, este objeto viaja por el Sistema Solar a unos 60 kilómetros por segundo, una velocidad que desafía toda intuición.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.